Friedkin incontra Dybala: boom Roma da 110 milioni

Calciomercato Roma, il futuro di Paulo Dybala resta un nodo da sciogliere ad un passo dalla sessione estiva. Appuntamento decisivo con i Friedkin e balzo da oltre 100 milioni.

Ultime due gare prima della fine della stagione della Roma. La squadra guidata da Daniele De Rossi vorrà chiudere al meglio la stagione, dopo le due delusioni consecutive contro Bayer Leverkusen ed Atalanta. In pochi giorni sono svaniti i sogni di gloria della compagine giallorossa, prima eliminata dalle semifinali di Europa League, poi sconfitta a Bergamo nello scontro diretto per la quinta posizione della Serie A, valida per l’ingresso in Champions League. Due appuntamenti cruciali dove il grande assente è stato Paulo Dybala in casa Roma.

La Joya non ha preso parte a due appuntamenti fondamentali nel rush finale della stagione in casa Roma. L’attaccante argentino è prima rimasto in panchina in Germania, poi non è stato convocato per lo scontro diretto in casa dell’Atalanta. L’ultima apparizione di Paulo Dybala in campo è stata per 45 minuti contro la Juventus allo stadio Olimpico, prima dell’insorgere di un nuovo problema muscolare. Ora il numero 21 giallorosso, che ieri si è allenato parzialmente con i compagni, vuole tornare a disposizione di De Rossi nelle ultime due gare stagionali, ma il futuro resta un nodo da sciogliere in vista della sessione estiva di calciomercato.

Calciomercato Roma, appuntamento Friedkin-Dybala: balzo da oltre 100 milioni

La Roma, che a breve annuncerà il nuovo Direttore Sportivo, sembra pronta all’appuntamento cruciale con Paulo Dybala. Secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, a stretto giro di posta i Friedkin dovrebbero incontrare la Joya e sarebbe la prima volta dal suo arrivo a Trigoria. Dopo la riunione con la dirigenza giallorossa il futuro dell’argentino potrebbe essere più chiaro in vista della prossima stagione.

Il quotidiano sportivo rilancia le sirene estere intorno all’attaccante romanista, sia dell’Atletico Madrid che dei club arabi. Verdetto in arrivo dopo l’incontro fondamentale, da cui potranno dipendere tante manovre di mercato in casa Roma. Il giornale sottolinea come, per accontentare le diverse richieste di DDR, la società guidata dai Friedkin dovrebbe impostare un mercato in entrata sulle cifre di quanto visto nell’estate di tre anni fa, in quell’occasione i giallorossi sfondarono il muro dei 110 milioni di euro.