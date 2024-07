Sorloth al posto di Dovbyk: la Roma ribalta la Capitale

Giungono novità di rilievo in merito alla frentica ricerca di un nuovo centravanti da fornire a Daniele De Rossi prima dell’inizio del campionato di Serie A

Nel corso delle ultime ore le sorti dell’As Roma di Daniele De Rossi sembrerebbero essere state vigorosamente modificate dal sorprendente moto d’orgoglio di Florent Ghisolfi, il quale aveva covato in silenzio una serie di colpi che ora, con l’inizio del campionato alle porte, si preparano a concretizzare realmente quella tanto chiacchierata rivoluzione dell’organico che è risultata necessaria sin dal primo approccio del Comandante di Ostia sulla panchina giallorossa.

A De Rossi occorrono calciatori e caratteristiche della rosa sensibilmente difformi da quanto richiesto da José Mourinho e il nuovo direttore tecnico d’oltralpe sembra aver compreso a pieno le esigenze di DDR.

Le ultime voci, ma anche semplicemente i primi due acquisti compiuti(Le Fée, ovvero un centrocampista tanto versatile quanto tecnico; Dahl, giovane promessa dalle indubbie qualità palla al piede) raccontano la plateale volontà di impostare il progetto Roma su una sola e unica parola d’ordine: qualità.

Non è un caso che il nome più chiacchierato degli scorsi giorni in ottica Roma sia quello di Matias Soulé – oramai ad un passo dai giallorossi -, ovvero uno dei calciatori più tecnici di tutta la massima lega italiana. Stessa storia per il centravanti, per il quale, nonostante sia indubbia la necessità di assicurarsi un elemento dotato di centimetri e muscoli, la componente tecnica risulta comunque di particolare importanza. Non è un caso che la gran parte degli elementi segnati sul taccuino di Ghisolfi siano dotati di una particolare disinvoltura palla al piede.

Scambio Sorloth-Dovbyk: l’Atletico Madrid ora punta sul bomber novegese

La vera sorpresa delle ultime ore riguarda senza dubbio alcuno la rapida metamorfosi di equilibri di mercato avvenuta tra Artem Dovbyk e l’Atletico Madrid, dapprima promessi sposi e successivamente separati da incomprensioni tra l’agente del giocatore e i vertici spagnoli.

La Roma non ha atteso ulteriori informazioni per affondare il colpo e, secondo quanto emerso nella giornata di ieri, pare che il bomber ucraino sia davvero vicino a firmare per i giallorossi di De Rossi. È dunque così che DDR si assicurerebbe il nome segnato in cima nella lista dei propri desideri, visti e considerati i numeri da capogiro collezionati nella scorsa stagione con il Girona (26 gol e 8 assist in Liga) e la piacevole convivenza di un’anima da bomber e una da regista offensivo, in grado di smistare con qualità tra le linee.

Vi è tuttavia da considerare anche quello che, con grande probabilità, era segnato come il secondo nome più appetibile per l’attacco giallorosso, ovvero Alexander Sorloth. Si tratta, anche in questo caso, di un bomber in grado di abbinare numeri di rilievo (per lui 23 gol e uno 6 assist) a delle piacevoli doti tecniche, che ne assicurano l’utilità in fase di impostazione offensiva.

Recentissime voci sembrerebbero alimentare all’inverosimile quella che sta divenendo una vera e propria telenovela, poiché pare che Sorloth – ovvero quello che, fino a quando l’affare Dovbyk-Atletico appariva come sostanzialmente concluso, era il primo obiettivo giallorosso – sia divenuto di colpo la priorità del club di Simeone. È dunque avvenuto un curioso scambio di bomber, piuttosto simili sul piano tecncio e il cui costo del cartellino è sostanzialmente invariato (tra i 32 e i 38 milioni di euro).