Calciomercato Roma, Mou rompe gli indugi | Affare “Real”

Calciomercato Roma, lo porta Mou: si fiuta l’affare dal Real Madrid per puntellare la rosa giallorossa. Svelati i dettagli.

Atteso dal delicato incontro di campionato contro il Milan, la Roma sta cominciando a tastare il terreno in vista anche del mercato di gennaio, che regalerà sicuramente nuovi innesti per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho.

La priorità resta sempre l’acquisto di un centrocampista fisico, duttile e tecnico: in cima alla lista dei desideri c’è Denis Zakaria, ma dalle ultime indiscrezioni che trapelano sia dalla Germania, sia dall’Inghilterra, la corsa per arrivare al centrocampista elvetico si starebbe complicando alla luce della folta concorrenza creatasi. Sicuramente lo Special One vorrebbe anche che venisse puntellato il reparto difensivo, con un vice Karsdorp all’altezza, fermo restando che bisogna prendere in considerazione anche l’evolversi della situazione legata a Chris Smalling, che non offre le giuste garanzie fisiche. Ecco perché è stata rilanciata in orbita Roma la candidatura di un calciatore del Real Madrid, che ha fatto della poliedricità uno dei suoi marchi di fabbrica.

Calciomercato Roma, nuovo affare con il Real Madrid? Cifre e formula

Stando a quanto riferito da “El Nacional.cat”, Mou avrebbe richiesto l’acquisto di Nacho, legato alle Merengues da un contratto che scade nel 2023. Il tecnico lusitano conosce molto bene il difensore spagnolo classe ’90, avendolo allenato dal 2010 al 2013, al punto che si forniscono anche ulteriori dettagli in merito all’eventuale affare con il club spagnolo, che potrebbe essere imbastito sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Pista da monitorare, dunque, che potrebbe rivelarsi gradiva di importanti novità, anche perché Nacho non è considerato un incedibile da Carlo Ancelotti, e a Mou un calciatore della sua esperienza farebbe più che comodo.