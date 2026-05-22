L’intreccio con McTominay coinvolge anche la Roma: reazione a catena

Il centrocampista scozzese piace all’estero e può creare un intrigo a tinte giallorosse
Arrivato in doppia cifra anche quest’anno, realizzando il decimo gol in campionato domenica scorsa contro il Pisa, Scott McTominay è senza dubbio uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni in Serie A. Trascinatore del Napoli nel biennio targato Antonio Conte, lo scozzese è un grande rimpianto del Manchester United, ma anche della Roma che anni fa non accontentò le richieste di Mourinho a centrocampo.
A suon di ottime prestazioni, il 29enne di Lancaster ha calamitato su di sé le attenzioni di numerose big di Premier League, ma anche del Real Madrid che a breve riaccoglierà proprio Mou in panchina. L’evoluzione del suo futuro potrebbe coinvolgere in maniera in diretta anche il calciomercato giallorosso.
Secondo calciomercato.it, infatti, il numero 8 partenopeo è il grande sogno a centrocampo del Galatasaray. Ormai abituato a fare spesa in Italia, il club turco dovrà rinforzarsi in mediana, anche in virtù delle tante sirene inglesi per Gabriel Sara.
Secondo il giornalista Maurizio Russo, sul taccuino dei giallorossi di Istanbul come alternative a McTominay ci sarebbero anche due obiettivi romanisti: Teun Koopmeiners e Arthur Atta. A completare la lista concorre anche il nome di Mandela Keita del Parma.