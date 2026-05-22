La Roma non molla Paratici: spunta la clausola rescissoria

Prosegue il casting giallorosso per il nuovo direttore sportivo del club

L’obiettivo Champions League è troppo importante per lasciarsi distrarre dal calciomercato. Anche per questo, ogni discorso sui rinnovi di contratto e il nuovo direttore sportivo è stato rimandato al post Verona. Per quanto riguarda il nome del possibile erede di Frederic Massara, nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti molto interessanti su Fabio Paratici.

Rientrato in carica nella Fiorentina a febbraio, l’ex dirigente della Juventus è uno dei profili preferiti della Roma, insieme a Giovanni Manna e Tony D’Amico. Secondo la trasmissione Te la do io Tokyo, sul contratto del ds viola ci sarebbe una clausola unilaterale che gli consente di liberarsi nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta da un club partecipante alla prossima Champions.

Una condizione che la Roma potrebbe soddisfare in caso di vittoria a Verona domenica prossima, ma anche il Milan, altra squadra accostata all’ex bianconero.