Mister 50 milioni per la Roma: rossoneri già rifiutati

C’è un nome ambizioso per l’attacco giallorosso, ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Ormai è un segreto di Pulcinella, chiunque verrà investito del ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma, uno dei primi compiti da svolgere per l’erede di Frederic Massara sarà quello di reperire almeno due attaccanti esterni, richiesti a gran forza da Gian Piero Gasperini già nelle ultime due sessioni di calciomercato.

Con Stephan El Shaarawy che lascerà il club a parametro zero e Brian Zaragoza che non verrà riscattato, il club giallorosso avrà bisogno di almeno due ali a sinistra per presentarsi ai nastri di partenza la prossima stagione con una rosa completa e ambiziosa.

Da Nusa a Summerville, passando per Tzolis e Alajbegovic, sono già molti i nomi accostati e realmente seguiti dalla società capitolina. Nelle ultime ore, tuttavia, è riemersa anche una pista uscita diverse settimane fa. Una pista molto ambiziosa, sia per il prezzo del calciatore, sia per la concorrenza.

Secondo Transferfeed, infatti, la Roma sarebbe nuovamente sulle tracce di Jamie Leweling. Autore di 11 gol e 12 assist in stagione, il 25enne tedesco piace anche a Bournemouth ed Everton. Secondo la fonte citata, lo Stoccarda avrebbe rifiutato un’offerta dei rossoneri d’Inghilterra da 40 milioni e chiederebbe più di 50 milioni per vendere il calciatore, in scadenza il 30 giugno del 2029.