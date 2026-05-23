Verona-Roma, i convocati di Gasp: UFFICIALE la scelta su Koné

La lista ufficiale dei calciatori a disposizione del tecnico giallorosso per l’ultimo impegno di campionato
Ultima tappa di un campionato che definire al cardiopalma sarebbe solo un eufemismo, Verona-Roma potrebbe regalare agli uomini di Gasperini la matematica certezza di un posto in Champions League.
Oltre allo squalificato Wesley, però, il tecnico di Grugliasco dovrà fare a meno anche di Tsimikas, Ndicka e Pellegrini (gli ultimi due, però, partiranno comunque con il resto del gruppo).
Nella lista diramata dal tecnico giallorosso figura invece Manu Koné, ristabilitosi dopo il risentimento muscolare che lo ha costretto a saltare il derby. Ecco la lista completa:
Portieri: Svilar, De Marzi, Zelezny, Gollini.
Difensori: Rensch, Angelino, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi.
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Pisilli.
Attaccanti: Dovbyk, Malen, Soulé, Venturino, Dybala, Vaz, El Shaarawy.