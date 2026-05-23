Milan scaricato: vuole la Roma e libera la Juventus

Intreccio importante tra le tre squadre in lotta per la Champions League

A circa trentasei ore dalla decisiva sfida contro il Verona che, in caso di vittoria, riporterebbe la Roma in Champions League, a Trigoria c’è attesa per la conferenza stampa della vigilia di Gian Piero Gasperini, ma il focus è rivolto soprattutto alla sfida del Bentegodi, vista l’importanza della posta in palio.

Sui giornali, siti e alle radio, però, è impossibile non imbattersi in discussioni sulla campagna acquisti-cessioni, i rinnovi di contratto e la nomina del nuovo direttore sportivo, con Frederic Massara destinato a vivere la sua ultima partita coi panni giallorossi.

Benatia, D’Amico, Giaretta, Manna, Nani, Paratici, Planes, Sogliano e Tognozzi sono i nomi che sono stati seguiti o si sono offerti alla Roma in questa settimana, ma secondo La Gazzetta dello sport, il club giallorosso sta provando a stringere il campo per chiudere il prima possibile il discorso.

Stando alla rosea, il candidato principale resta Tony D’Amico che, a differenza di quanto uscito nei giorni scorsi, avrebbe messo i giallorossi in cima alla sua lista di gradimento e non il Milan. A prescindere da chi occuperà lo scranno di Massara, c’è la voglia di chiudere ogni discorso la prossima settimana ed è anche per questo che Gian Piero Gasperini non tornerà nella sua Grugliasco dopo il Verona, ma lavorerà subito a Trigoria insieme ai Firedkin.