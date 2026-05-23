Zirkzee infiamma Juve-Roma: c’è già un vincitore

L’olandese ha sciolto le riserve in maniera definitiva sul suo futuro: il testa a testa è tutto italiano
Tra i profili pronti a calamitare in maniera importante l’attenzione mediatica, quello di Joshua Zirkzee è sicuramente uno dei nomi cerchiati in rossi da molti addetti ai lavori in Serie A. Non è un mistero, ad esempio, che la Roma continui a monitorare con grande attenzione il futuro dell’attaccante olandese, pronto a lasciare Manchester per aprire una nuova parentesi della sua carriera.
A riferirlo è Ekrem Konur, che spiega come l’attaccante olandese, dopo mesi di continui tira e molla, appaia ora orientato a tornare in Italia per rimettersi in gioco in un contesto in grado di valorizzarlo.
Mosse le proprie pedine durante il mercato invernale, i giallorossi meditano l’assalto decisivo soprattutto se lo United dovesse aprire a formule di pagamento non molto impattanti nell’immediato. Tuttavia, in un contesto ancora piuttosto magmatico, occhio anche alla Juventus.
Alla luce dei flop di Openda e David, con il futuro di Vlahovic un enigma ancora tutto da sciogliere, i bianconeri sono pronti a vivere un’altra estate densa di profondi cambiamenti strutturali per il proprio reparto offensivo.
Oltre che per Kolo Muani, profilo sempre caldo in orbita Juve vista la volontà del francese, Spalletti potrebbe spingere proprio per Zirkzee, la cui valutazione si attesterebbe ora sui 25-30 milioni di euro.