Calciomercato Roma, Gasp ha scelto lui: nuovo bomber nerazzurro

Quale sarà il nuovo centravanti dei giallorossi? L’opzione più intrigante converge verso un profilo in particolare

L’impatto devastante di Malen non ha oscurato in casa Roma l’esigenza di puntellare l’attacco con un centravanti forte fisicamente e in grado di far salire la squadra: ruolo che, almeno nelle idee iniziali della società, avrebbe dovuto essere ricoperto da uno tra Dovbyk e Ferguson.

In quest’ottica le indicazioni di Gasperini sembrano essere piuttosto chiare. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, in cima alla lista dei desideri del tecnico di Grugliasco ci sarebbe nuovamente il profilo di Gianluca Scamacca, con il quale l’attuale allenatore della Roma costruì un rapporto granitico a Bergamo.

Oscurato dalla crescita di Krstovic, l’ex centravanti del Sassuolo ritroverebbe nella Capitale un allenatore che ha avuto sempre fiducia in lui, rivalutandone la qualità e mettendolo al centro del suo progetto tecnico.

Certo, l’eventuale qualificazione in Champions League rappresenterebbe un serbatoio importante dal quale i giallorossi potrebbero attingere aumentando le chances di colpi esaltanti; la sensazione, però, è che la Roma sia intenzionata a dare la caccia a caccia indipendentemente dallo “spareggio” del Bentegodi.

Sebbene fino a questo momento non si segnalino trattative concrete, quella appena delineata rappresenta una traccia di mercato da tenere in grande considerazione.