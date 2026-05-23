Koné all’Inter senza scambi: colpo di coda Roma

Il futuro del francese rappresenta un autorevole turning point delle strategie di mercato dei giallorossi: ecco come stanno le cose

Focus inevitabilmente rivolto al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona, snodo cruciale che vale un piazzamento in Champions League, ma un occhio proiettato anche ai prossimi risvolti di un mercato che si preannuncia scoppiettante.

In questo senso in casa Roma il tema acquisti si intreccia inestricabilmente con il dossier cessioni, con i profili di Ndicka e Koné a calamitare le maggiori attenzioni. Se per il difensore – almeno per il momento – non risultano né dialoghi esplorativi né tantomeno trattative avviate, lo scenario legato al futuro del centrocampista appare molto più magmatico.

A rilanciare i termini dell’interessamento dell’Inter per Koné è stata infatti “La Gazzetta dello Sport”, secondo cui i dialoghi tra i due club per il possibile trasferimento del francese in nerazzurro non dovrebbero comprendere l’inserimento di contropartite tecniche.

Benché Frattesi e Carlos Augusto piacciano e non poco all’area tecnica giallorossa, per l’eventuale cessione del transalpino la Roma – alla luce anche dei ben noti paletti economico-finanziari – sarebbe propensa ad accettare solo una trattativa impostata interamente su base cash: non meno di 50-55 milioni di euro la richiesta dei capitolini.