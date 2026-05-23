45 milioni più cinque di bonus: Antony al posto di Soulé

L’intreccio tra il brasiliano e l’argentino coinvolge direttamente anche la Roma: recapitata la prima offerta
Il futuro di Matias Soulé rappresenterà uno dei temi più caldi del mercato in uscita della Roma; del resto, come confermato da Gasperini, in presenza dell’offerta giusta nessun giocatore può essere considerato incedibile.
Se a ciò si aggiungono le diverse squadre che in tempi e in modi diversi hanno lanciato segnali di apprezzamento all’indirizzo dell’argentino, lo scenario si prospetta alquanto magmatico.
In tal senso, tra le squadre che hanno inserito il profilo dell’esterno giallorosso nei propri dossier risulta difficile prescindere dall’Aston Villa.
Alla ricerca di un nuovo attaccante con cui esaudire una richiesta esplicita di Emery, i neo vincitori dell’Europa League potrebbero avere un canale privilegiato con la Roma visti gli ottimi rapporti tra i due club, ulteriormente consolidatisi dopo l’operazione Malen.
Ad ogni modo, pur sondando la fattibilità della trattativa Soulé, per la cessione del quale non si evidenziano comunque aggiornamenti degni di nota, l’Aston Villa è pronta a battere anche altre piste.
A tal proposito, secondo quanto riferito da fichajes.net il Real Betis avrebbe ricevuto un’offerta da 45 milioni di euro più cinque di bonus per Antony proprio dalla compagine di Birmingham.
Protagonista di una stagione assolutamente scintillante sia sul piano dei gol (quattordici) che su quello degli assist (dieci), il brasiliano ex United, uno dei pezzi pregiati della squadra andalusa, piacerebbe moltissimo ad Emery, principale sponsor dell’operazione.
Inutile ribadire come un eventuale assalto dell’Aston Villa per Antony chiuderebbe inevitabilmente le porte a Soulé che, dal canto suo, non disdegnerebbe affatto prolungare la sua avventura nella Capitale.