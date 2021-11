Calciomercato Roma, esulta Pinto | Nuova entrata a sorpresa

Quella che si prospetta in casa Roma è una finestra di mercato decisamente infuocata. Tanti i calciatori al passo d’addio, ed arriva una buona notizia per Tiago Pinto, una nuova entrata a sorpresa.

Sarà un calciomercato intenso quello che attende Tiago Pinto, il GM giallorosso è atteso da un gennaio infuocato. Tantissime le trattative che continuano a coinvolgere tanti giallorossi, con una buona notizia a sorpresa. Non si contano più gli indizi verso l’addio a gennaio di diversi esuberi, ormai ai margini della rosa giallorossa.

Fra poche ore la Roma scenderà in campo allo stadio Olimpico, di fronte il Milan di Stefano Pioli. Ennesimo big match, ad una settimana dalla sfida al Napoli. Ripetere la prestazione che ha imposto il pareggio a reti bianche ai partenopei, cercando di migliorare nel risultato, questa la missione di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese vuole conquistare i primi tre punti contro una big, la vittoria darebbe un iniezione di fiducia clamorosa per i giallorossi. Tanti calciatori non saranno presenti neanche in panchina, per la terza gara consecutiva. In vista dell’addio a gennaio arriva una buona notizia per la società giallorossa.

Calciomercato, buone notizie per Tiago Pinto | Tesoretto a sorpresa?

Tra i tanti bocciati, dopo la brutta sconfitta di Conference, l’attaccante spagnolo Borja Mayoral. Il giovane è di proprietà del Real Madrid, proprio il club spagnolo sta facendo di tutto per trovargli una nuova destinazione. Si parla da diverse settimane della possibilità di un passaggio in Serie A, sponda Fiorentina.

Per aggiudicarsi le prestazione dell’attaccante i viola non dovranno solo accordarsi col Real Madrid. Vero è che gli spagnoli sono proprietari del cartellino, ma l’accordo per il prestito non potrà essere interrotto senza conseguenze. Come riporta La Nazione nell’edizione odierna alla società giallorossa spetta di diritto un indennizzo. Buona nuova per Tiago Pinto, che non solo potrà risparmiare sul suo ingaggio ma avere altra liquidità a diposizione da immettere sul mercato.