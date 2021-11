Calciomercato Roma, ormai è ufficiale | Mou ne vende altri due

Calciomercato Roma, ormai è ufficiale: Mourinho ne vende altri due. Le scelte di questa sera danno un’ulteriore indicazione

Ormai è ufficiale. C’è poco da commentare o da aggiungere. In base alle scelte fatte da Mourinho questa sera, in vista della gara contro il Bodo che tra pochi minuti inizierà all’Olimpico, lo Special One ne he praticamente venduti altri due. Uno è Kumbulla, sul quale c’è l’interesse del Siviglia, come vi abbiamo raccontato qui, l’altro invece è un difensore che sicuramente si aspettava di giocare. E invece si accomoderà in panchina al fianco dei compagni.

Sì, perché l’opportunità, Calafiori, se l’aspettava sicuramente, ma non è successo nulla, invece. Con Cristante che addirittura si è abbassato in difesa e Ibanez a sinistra. Niente spazio per l’esterno dell’Under 21, che probabilmente a gennaio sarà tra i cedibili.

Calciomercato Roma, Mou ne vende altri due

Con rientro Spinazzola, si spera anche in questo mese, nel 2022 si valuta di mandare Calafiori in prestito ultimi giorni di mercato, solo dopo aver ricevuto garanzie su pieno recupero dell’esterno ovviamente, che è quell’elemento che allo Special One è sicuramente mancato in questa fase di stagione. Leo potrebbe giocare sia a destra che a sinistra in difesa, ma potrebbe essere impiegato anche sulla linea dei trequartisti, un affarone, quindi per Mou, che volendo gente esperta per la sua squadra, non si metterà di certo in mezzo a una possibile cessione del giocatore.

Facendo, insomma, un riassunto: a gennaio Tiago Pinto dovrà portare un centrocampista, un esterno difensivo, quasi sicuramente un centrale visto che nemmeno Smalling garantisce nulla al momento, e anche un attaccante per andare a coprire il buco che probabilmente verrà lasciato dalla partenza di Mayoral. Ok, c’è Felix, che è anche stato incensato da Mou. Ma rimane comunque un elemento acerbo per potersi affidare a lui per il resto della stagione.