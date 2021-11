Calciomercato Roma, conferme dalla Spagna | Monchi aiuta Pinto

Calciomercato Roma, conferme arrivano dalla Spagna. L’ex Monchi potrebbe aiutare Pinto a gennaio. Le ultime.

Potrebbe essere davvero Monchi ad aiutare Tiago Pinto nella prossima sessione di mercato, quando il general manager portoghese non solo dovrà prendere qualcuno che possa aiutare Mourinho nelle proprie scelte, ma soprattutto cercare di piazzare tutti i tesserati che ormai sono usciti dai radar giallorossi.

Uno di questi è Kumbulla: che nemmeno stasera giocherà contro il Bodo in Conference League. Lo Special One, infatti, ha deciso di mandare in campo Cristante in difesa, con Ibanez a sinistra vista l’assenza di Vina. Nemmeno Calafiori quindi in campo. Ma sicuramente l’albanese, uscito frastornato dalla gara d’andata contro i norvegesi, è ormai un elemento che non rientrerà più nelle rotazioni. Ecco perché, piazzarlo a gennaio, sarebbe importante.

Calciomercato Roma, Monchi vuole Kumbulla

E dalla Spagna arrivano conferme, questa volta da Diarigol.com, che il Siviglia dell’ex Monchi vorrebbe chiedere alla Roma il calciatore. Sarebbe un vero e proprio colpaccio per Pinto riuscire a piazzarlo. E il gm ci crede, eccome, a questa possibilità. In effetti, gli andalusi, hanno qualche problema in difesa e stanno anche cominciando a pensare al futuro: la soluzione Kumbulla potrebbe essere anche letta in questo senso. Cercare di arrivare al difensore a gennaio, capire l’adattamento al campionato spagnolo, e poi a giugno fare le dovute valutazioni. Anche perché non si parla in questo momento di una cessione a titolo definitivo ma più di un prestito con diritto di riscatto.

La valutazione di Kumbulla si aggira intorno ai 22 milioni di euro. Una cifra che è sicuramente importante per il calciatore che la Roma ha preso dal Verona. E sarebbe un tesoretto da investire la prossima estate qualora le cose andassero realmente in porto.