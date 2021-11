Calciomercato Roma, agente in arrivo nella Capitale | Si sblocca la trattativa

Calciomercato Roma, l’entourage del giocatore è atteso in città prossimamente. Importanti novità in arrivo.

La campagna acquisti invernale dei capitolini seguirà pressoché la stessa falsariga di quella estiva. Pinto cercherà infatti di continuare quell’iter catalizzato a giugno e volto a costruire una squadra che accontenti, da un lato le esigenze del mister, rispettando dall’altro i paletti imposti dai Friedkin per la sua stessa costruzione.

Il filo rosso del mercato post natalizio sarà, dunque, ancora quello del “Do ut des“, cercando cioè di non lavorare unicamente ai colpi in entrata ma completando quel percorso epurativo iniziato già lo scorso giugno e non ancora conclusosi. A Trigoria cercheranno di allontanare i non pochi esuberi rimasti nella Capitale dopo le mancate sortite degli scorsi mesi.

A questi ultimi si sono però aggiunti nel recente periodo i non pochi elementi sui quali “Mou” era convinto di poter lavorare e condurre un atto di plasmazione che permettesse una loro crescita, finalizzata a sua volta a garantire valide alternative ai titolari. Molti dei giovani presenti non hanno però convinto il mister e il loro futuro, unitamente a quello dei vari profili bistrattati dall’ex Tottenham nonostante il felice rendimento durante la parentesi Fonseca, è ormai lungi dalla Capitale.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, non solo Villar | Monchi vuole un altro giallorosso

Calciomercato Roma, la cessione di Reynolds è sempre più vicina

Si inserisce perfettamente, per sua sfortuna, in questo discorso il terzino americano Bryan Reynolds. Soffiato alla Juventus lo scorso gennaio e prelevato dal Dallas, il laterale destro non è però mai riuscito a convincere la piazza né tantomeno i due mister da lui avuti in questi dieci mesi.

Fonseca gli aveva fatto giocare qualche partita di fine campionato mentre con Mourinho ha disputato solamente 92 minuti per un totale di tre gare. Un allontanamento è, dunque, tutt’altro che utopistico e già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità non banali. Il suo agente è infatti atteso in città nelle prossime settimane, quando sarà chiamato ad un confronto con la dirigenza volto a capire la situazione del giocatore e a ponderare una scelta che sia la migliore possibile per il bene di tutte le parti in causa. E che quasi sicuramente lo porterà lontano dalle sponde del Tevere. A riportare il tutto è il sito Calciomercato.it.