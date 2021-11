Roma-Bodo, le formazioni ufficiali | Mourinho sorprende

Roma-Bodo, ecco le formazioni ufficiali della partita di stasera all’Olimpico. Mourinho sorprende con le sue scelte

Ci sono le formazioni ufficiali. Ecco le scelte dello Special One in vista della gara di questa sera all’Olimpico contro il Bodo, che due settimane fa ha distrutto la Roma 6-1. Nella testa dell’allenatore portoghese rimane quella partita. Ecco perché stasera scende in campo la miglior formazione possibile.

Ma il tecnico sorprende nelle proprie scelte. Sì, perché non gioca Calafiori a sinistra, che era dato titolare vista anche l’assenza di Vina, e nel cuore della difesa c’è Cristante, con Ibanez che si sposta a destra. Darboe quindi in mezzo al campo al fianco di Veretout, con Abraham che fa la punta centrale, come sempre, con alle spalle l’armeno Mkhitaryan vista l’assenza di Pellegrini. Largo a sinistra c’è El Shaarawy.

Roma-Bodo, ecco le formazioni ufficiali

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Cristante, Ibañez; Darboe, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.

BODO (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Lode, Bjørkan; Fet, Hagen, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.