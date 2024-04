Lukaku ‘scambiato’, svolta Roma: la mossa rivoluziona la Serie A

Il futuro di Romelu Lukaku continua ad essere un rebus tutto da sciogliere. L’intreccio non passa inosservato e apre le porte a nuovi spiragli.

Romelu Lukaku sì, Romelu Lukaku no, Romelu Lukaku forse. Tra campo e mercato, l’attaccante belga della Roma continua a calamitare l’attenzione mediatica. In attesa di rivederlo in campo al top della forma, il numero 90 giallorosso continua ad essere al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato.

Atterrato nella Capitale con la formula del prestito secco senza diritto né obbligo di riscatto, Big Rom farà sicuramente ritorno al Chelsea. Tuttavia, i Blues non hanno alcuna intenzione di puntare sull’attaccante, per il quale sono disposti a valutare offerte non inferiori ai 35-40 milioni di euro di cui tanto si parla. Cifra ritenuta troppo alta dalla Roma, che dal canto suo sta valutando con attenzione l’evolvere della situazione. Alla luce del ritorno in campo di Tammy Abraham, infatti, le mosse della Roma potrebbe seguire due direzioni. Posto che molto dipenderà dal raggiungimento o meno del posto in Champions League, all’orizzonte sembrano esserci due variabili da prendere in estrema considerazione.

Calciomercato Roma, da Scamacca a Chiesa: il piano giallorosso per l’attacco

Nel caso in cui i giallorossi non dovessero chiudere per il ritorno di Lukaku, a quel punto l’erede di Tiago Pinto potrebbe dirottare i propri orizzonti nell’acquisto di un nuovo bomber. Come evidenziato da calciomercato.com, i nomi di Scamacca e Lucca continuano ad essere piuttosto caldi, con ragionevoli differenze in termini di costo di cartellino.

Tuttavia, non è escluso che la Roma decida di investire i soldi “risparmiati” dal riscatto di Lukaku per rinforzare un altro settore del campo. A tal proposito, occhio all’evolvere della situazione riguardante Federico Chiesa. L’esterno della Juventus, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2025, sta valutando con attenzione le prossime mosse. In attesa che Giuntoli esca allo scoperto anche sulla questione allenatore, l’entourage di Chiesa ha intanto “incassato” il gradimento della Roma, che con De Rossi ha cominciato a muovere i primi passi informali. Una situazione sulla quale porre inevitabilmente l’accento e che contribuirà ad orientare in un senso piuttosto che in un altro le mosse dei capitolini. Staremo a vedere cosa succederà.