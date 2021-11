Calciomercato Roma, doppio colpo a zero | Irruzione dalla Spagna

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano importanti novità destinate a influenzare le eventuali mosse del club giallorosso a gennaio.

I reparti da limare a partire dal mese di gennaio sono diversi, come ampiamente evidenziato anche dalle scelte fatte da Mourinho in questa prima parte di stagione. Fin qui, il mister ha lasciato intendere di avere fiducia solo in una parte dello scacchiere, costringendo di fatto la società a intervenire dopo Natale per rinforzare una rosa attrezzata solo nei primi dodici-tredici elementi.

La priorità, come risaputo da diversi mesi, continua a interessare la zona mediana del campo ma, se fino alla gara di andata con il Bodo Glimt lo Special One aveva provato a dare fiducia ad alcuni elementi, dopo la trasferta norvegese gran parte di questi ultimi sono stati epurati in modo quasi definitivo.

Pur senza mai ammetterlo pubblicamente, l’ex Tottenham si attende diverse entrate per reparto. In questo discorso va annoverata anche la situazione legata al centravanti. Tammy Abraham, per quanto in difficoltà, rappresenta un titolare inamovibile ma manca di una valida alternativa che gli garantisca riposo.

Calciomercato Roma, il Barcellona si inserisce per Cavani e Lacazette

La scarsa considerazione che il mister ha mostrato nei confronti di Mayoral porterà il club a fare delle considerazioni anche in attacco. Quest’ultimo, almeno sulla carta, figurava come il miglior reparto della rosa ma, nonostante ciò, non sarà immune da eventuali novità e cambiamenti fra qualche mese.

In giornata vi abbiamo parlato dell’indiscrezione legata all’eventuale sostituto di Borja. Restando in tale ambito, dalla Spagna arrivano notizie poco rassicuranti. Tra i vari profili, come raccontatovi, Pinto avrebbe messo nel mirino anche due top player quali Lacazette e Edinson Cavani. Sull’ex Napoli sono arrivate interessanti novità meno di una settimana fa, così come sul francese, seguito, tra le varie, anche dall’Atletico Madrid.

Entrambi rappresenterebbero un autentico colpaccio per una piazza come quella giallorossa, permettendo ad Abraham e allo stesso Mourinho di avere a disposizione delle più che valide alternative. A complicare lo scenario è però l’ingerenza del Barcellona che, da diversi giorni a questa parte, è alla ricerca di un profilo che possa sostituire Kun Aguero.

La problematica cardiaca riportata dall’ex City lo costringerà lontano dal terreno di gioco fino al prossimo anno. Ciò spiega il perché la dirigenza blaugrana, alle prese già con diverse situazioni di non facile risoluzione, avrebbe messo nel mirino proprio il Matador e l’attaccante dell’Arsenal per lenire l’assenza dell’argentino.

A riportare il tutto è il portale iberico Sport.es, a detta del quale sono presenti in questa lista anche Sterling e Adeye.