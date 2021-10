Calciomercato Roma, bomba Cavani | Ecco come può arrivare

Calciomercato Roma, dalla Spagna arrivano importanti novità relative alle future mosse dei giallorossi nel reparto offensivo.

Tiago Pinto è nei prossimi mesi atteso da un lavoro che dovrà essere celere quanto concreto volto, in un arco temporale ridotto di un terzo rispetto alla campagna acquisti estiva, a rinforzare la rosa nei reparti maggiormente deficitari. Il tutto senza dimenticare del piano epurativo iniziato già a giugno e destinato ora a proseguire con gli allontanamenti dei non pochi esuberi presenti in squadra.

José Mourinho ha in questa prima parentesi stagionale mostrato chiaramente di non avere fiducia in diversi profili che fino a poco fa avevano invece fatto abbastanza bene con la casacca capitolina. “Lo rispetto profondamente ma non ho la stessa visione calcistico di Fonseca”, ha dichiarato lo Special One circa un mese fa, giustificando così le reiterate esclusioni di giocatori quali Villar e Borja Mayoral.

Entrambi sono destinati a lasciare la Capitale già a gennaio, come testimoniato anche dalle non poche offerte giunte nelle ultime settimane soprattutto dalla Spagna.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole Cavani: il piano

La sempre più probabile cessione di Borja costringerà Pinto e colleghi a limare anche il reparto offensivo, cercando di garantire a Tammy Abraham una valida alternativa. L’eclettico Shomurodov ha dimostrato di poter essere molto efficace a partita in corso, garantendo una duttilità tattica che lo rende schierabile in qualsiasi zona di campo dalla trequarti in su.

Mourinho vuole però un profilo esperto e che possa acuire la prolificità della squadra. Dopo le flebili indiscrezioni della scorsa estate, da qualche giorno si è iniziato a parlare nuovamente di Cavani. “Il Matador” ha già interloquito con il mister giallorosso e sarebbero in queste ore emerse altre importanti novità.

Stando a quanto riferito da ElGolDigital.com, nella Capitale c’è molta fiducia, soprattutto vista la situazione dell’ex Napoli ad Old Trafford. Il classe ’87 è sempre più oscurato dalla stella CR7 e avrebbe da tempo deciso di non rinnovare un contratto che andrà in scadenza il prossimo giugno. Ciò lascia facilmente intuire come una sua sortita possa concretizzarsi già dopo Natale.

Non appena si troverà una sistemazione per Mayoral, dunque, a Trigoria si cercherà di chiudere un’operazione che cambierebbe di non poco dimensione e ambizioni dei giallorossi.