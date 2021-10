Calciomercato Roma, controffensiva Milan | Offerta rifiutata

In un calciomercato dove di soldi ne girano davvero pochi, bisogna andare a caccia di colpi a parametro zero.

La Roma, così come tutti i maggiori club europei, tengono sempre d’occhio i giocatori in scadenza di contratto, e a giugno 2022 non ce ne saranno pochi. Soprattutto il livello di questi è molto alto.

In Italia ce ne sarà uno in particolare, di ruolo attaccante, che fa gola sia al Milan che alla Roma, la quale già in estate aveva provato a formulare un’offerta, poi rifiutata. I giallorossi a gennaio quasi sicuramente perderanno Borja Mayoral, e José Mourinho si affiderà a Tammy Abraham, Eldor Shomurodov e chissà se il terzo in prima squadra a questo punto, dopo l’ottima prova di stasera, sia il ganese classe 2003 Felix Afena-Gyan.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cambia tutto | Nuova pista in Serie A

Calciomercato Roma, offensiva Milan per Belotti

L’attaccante che in questo momento non ha ancora rinnovato il contratto con l’attuale club è Andrea Belotti. Il gallo dal 1 febbraio potrà accordarsi con un nuovo club in vista della prossima stagione. Su di lui c’è il forte interesse del Milan, così come della Roma, ma i rossoneri nelle scorse settimane hanno fatto una nuova proposta al Torino. Secondo quanto riportato dal sito ‘todofichajes.com’, non è stata ancora resa nota la cifra proposta al club di Urbano Cairo, ma quest’ultimo avrebbe rispedito al mittente l’offerta. Dunque al momento Belotti non partirà a gennaio, con la proprietà granata che preferirebbe perdere il giocatore a zero.