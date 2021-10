Calciomercato Roma, cambia tutto | Nuova pista in Serie A

La Roma sta giocando il turno infrasettimanale, sul campo del Cagliari. All’intervallo 0-0. Tanti i non convocati al passo d’addio a gennaio.

Intervallo alla Sardegna Arena, Cagliari e Roma sono sullo 0-0. Non siede in panchina Josè Mourinho, squalificato nell’ultima gara interna contro il Napoli. Per la seconda gara ufficiale il tecnico lusitano ha scelto lo stesso 11 titolare, l’unica sorpresa è arrivata dalla panchina. E’ stato reintegrato tra i convocati Kumbulla, dopo l’assenza contro i partenopei.

Ancora nulla da fare per Villar, lo spagnolo ha praticamente ufficializzato il suo addio sui social. Non convocato neanche Diawara, collega di reparto del mediano spagnolo. Stessa sorte per Mayoral e Reynolds, tutti e quattro i calciatori sono con le valigie in mano in vista di gennaio.

Calciomercato Roma, cambia tutto in vista di gennaio

Fari puntati su Bryan Reynolds, il laterale americano non ha convinto affatto Mourinho. Protagonista in negativo nella nefasta trasferta di Conference, a gennaio sarà addio. Tante le opzioni alla finestra per lo statunitense, una nuova nelle ultime ore.

Per il suo futuro finora si era guardato in Serie B, o in un possibile ritorno negli USA. La nuova pista invece punta a guardare in Serie A, per l’esattezza in casa Sampdoria. I blucerchiati sono alla ricerca di un vice Bereszynski, Depaoli non convince il tecnico D’Aversa. Nella sconfitta di oggi contro l’Atalanta il terzino polacco era squalificato, al suo posto è sceso in campo il giovane Radu Dragusin. Secondo quanto riporta il portale ClubDoria46 il giovane terzino potrebbe rientrare tra gli interessi dei liguri. Interesse che troverebbe l’appoggio della Roma, che non vorrebbe cedere il giovane a titolo definitivo, sarebbe inevitabile la minusvalenza in tal caso.