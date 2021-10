Calciomercato Roma, bomba dalla Spagna | Telefonata Mourinho-Cavani

Tornano a rincorrersi voci sul possibile interessamento della Roma per portare in giallorosso Edinson Cavani. Ecco come stanno le cose.

Gli epurati di José Mourinho non rientrano in gruppo. I giocatori che l’allenatore portoghese aveva deciso di escludere dai convocati per la sfida di domenica contro il Napoli rimangono ai margini anche oggi. E così a Cagliari volerà, dei 5 esclusi, il solo Marash Kumbulla, chiamato più che altro per mancanza di alternative nel ruolo.

Una decisione che conferma una volta in più la volontà dell’allenatore portoghese di rinnovare in modo significativo la rosa a sua disposizione già a partire dal calciomercato invernale. E se la dirigenza e la proprietà sembrano avergli dato ragione, ecco che all’uscita degli epurati dovranno far fronte altrettanti innesti in rosa.

A fare le valigie, dunque, saranno presumibilmente 4 o 5 giocatori. I più ricercati sul mercato sono Gonzalo Villar e Borja Mayoral. Entrambi hanno molti estimatori in Liga e i loro nomi sono finiti nel mirino anche di alcune squadre di Serie A. La partenza più certa pare essere quella dell’attaccante spagnolo, ancora di proprietà del Real Madrid, che probabilmente deciderà di girarlo in prestito altrove.

Mourinho però insiste sin dall’estate sulla necessità di mantenere in rosa 3 attaccanti. Questo perché in una stagione così fitta di impegni è bene non farsi trovare impreparati ad ogni possibile evenienza. E così in questi giorni è tornata a rimbalzare una voce già circolata negli scorsi mesi che vede la Roma sulle tracce di Edinson Cavani. Secondo todofichajes.com il Manchester United sarebbe ben disposto a favorire la partenza dell’attaccante uruguayano, finito indietro nelle gerarchie dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo, per risparmiare sul suo ingaggio. La Roma avrebbe quindi presentato un’offerta per un anno e mezzo al calciatore, che starebbe valutando le varie opportunità. Su di lui forte l’interesse anche di club della MLS e del Boca Juniors. Mourinho, però, avrebbe fatto la sua mossa, contattando personalmente Cavani per convincerlo a sposare il progetto giallorosso.