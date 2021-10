Calciomercato Roma, countdown ufficiale | Addio a gennaio

La Roma domani sera tornerà in campo nella trasferta di Cagliari. Mourinho ha scelto la linea dura con diversi esuberi, arriva un nuovo sfogo social.

Alla vigilia del secondo turno infrasettimanale Mourinho ha mandato un messaggio netto in casa Roma. Nella trasferta isolana contro il Cagliari non c’è spazio per diversi esuberi in casa Roma, alla seconda bocciatura consecutiva. Arriva anche il nuovo sfogo social della riserva, ormai certo il suo addio.

Nuovo sfogo social, stavolta a sancire definitivamente l’addio. E’ partito ufficialmente il countdown verso la cessione, ormai i segnali sono inequivocabili. I giallorossi domani sera scenderanno sul campo del Cagliari, dopo il buon pareggio trovato all’Olimpico contro il Napoli capolista.

Pareggio che ha portato diverse buone notizie in casa Roma, ottima prestazione difensiva dopo l’incubo vissuto in Conference. Ancora da smaltire la sconfitta per 6-1 accusata contro il Bodo-Glimt, sconfitta che ha definito in modo netto le gerarchie in casa Roma. Tanti i bocciati della gara tra le seconde linee, bocciature senza appello, tramutate in due non convocazioni consecutive.

Calciomercato Roma, countdown verso l’addio

Un solo reintegro in casa Roma, dopo il pareggio dell’Olimpico. Mourinho ha scelto di aggregare ai convocati Kumbulla, autore di una prova disastrosa in Conference League. Convocazione non arrivata invece per Mayoral, Diawara e Gonzalo Villar, lo sfogo è di quest’ultimo.

Gonzalo Villar pubblica una ‘storia’ su Instagram mentre riprende il tramonto su Roma dal balcone di casa. Scatto accompagnato dall’emoji della clessidra. Il centrocampista spagnolo, dopo la tribuna in Roma-Napoli successiva alla pessima prestazione mostrata contro il Bodø/Glimt, non è stato convocato da Mourinho per Cagliari-Roma ed è dunque rimasto nella capitale. Il countdown è iniziato, a gennaio sarà addio con Gonzalo Villar.