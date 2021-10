Calciomercato Roma, Conte guastafeste | Nuovo scenario a gennaio

Mentre la stagione entra nel vivo, è già tempo di concentrarsi sul calciomercato in casa Roma. Nuovo campanello d’allarme dalla Premier, Conte guasta i piani di Mou.

Tutte le attenzioni in casa Roma sono concentrate sul campo, ma diverse voci si rincorrono in vista di gennaio. Fari puntati nuovamente in Premier League, dove gli scenari potrebbero completamente ribaltarsi. A guastare le trattative potrebbe pensarci Antonio Conte.

Nel mese di gennaio in casa Roma ci si aspetta una nuova rivoluzione di mercato. Da tempo non è più un secreto, Mourinho aspetta rinforzi dalla finestra di riparazione. Non si contano più i bocciati tra le riserve, bocciature tramutate in tante tribune per i vari esuberi. In tanti ruoli la coperta è decisamente corta, Tiago Pinto è a caccia di rinforzi.

Ancora una volta si guarda in Premier League, nello stesso campionato dove il GM portoghese ha pescato il nuovo portiere ed il nuovo numero 9 della Roma. Tantissime voci si sono rincorse su vari esuberi del Manchester United, ma adesso lo scenario potrebbe ribaltarsi con decisione.

Leggi anche: Calciomercato Roma, occasione in attacco | Scambio con l’esubero – VIDEO

Calciomercato, Conte guasta i piani di Mourinho?

Non arrivano buone nuove dalla Premier, si guarda in casa Manchester Utd. I Red Devils sembrano essere ad un passo dal cambio di guida tecnica, con Ole Gunnar Solskjær al passo d’addio.

A sedersi sulla panchina dello United sembra esser stato scelto Antonio Conte. L’allenatore ex Inter accetterebbe di buon grado la prestigiosa panchina. Ma questo cambio potrebbe guastare non poco i piani in casa Roma, quattro esuberi in casa Manchester potrebbero rilanciarsi alla grande. Tra questi quattro almeno tre sarebbero stati ottimi innesti per i giallorossi, in vista della prossima finestra di mercato. Parliamo di Donny Van de Beek, trequartista olandese che cerca spazio, Diogo Dalot, terzino destro ex Milan e Victor Lindelof, difensore centrale. Ognuno di questi giocatori al momento è ai margini della rosa, ma col tecnico pugliese in panchina lo scenario potrebbe ribaltarsi completamente. A riportarlo il sito Express.co.uk.