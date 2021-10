Cagliari-Roma, Mou ne perdona solo uno | Quattro non convocati

I giallorossi saranno ospiti del Cagliari di Walter Mazzarri che ha ottenuto una sola vittoria in questa stagione.

Non ci sarà la consueta conferenza stampa di vigilia per lo Special One, il quale a causa dell’espulsione ricevuta in Roma-Napoli, dovrà saltare la trasferta di domani sulla panchina.

Al posto del portoghese ci sarà il suo vice Joao Sacramento, che dirigerà la compagine giallorossa. Nel Cagliari sono tanti gli indisponibili, oltre all’ex Kevin Strootman, ci sono anche Caceres, Nandez, Dalbert, Walukiewicz, Ceter, Rog, Faragò, mentre nella Roma Spinazzola e Smalling in infermeria. A dirigere il match sarà il giovane Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Per lui solamente undici gare dirette in Serie A, con ben 37 ammonizioni e 5 rigori concessi.

Cagliari-Roma, Mourinho ne fa fuori quattro

Davvero pochi dubbi per José Mourinho in vista della sfida di domani sera. All’Unipol Domus di Cagliari il tecnico portoghese, come già aveva annunciato in precedenza, schiererà gli stessi undici che hanno affrontato la squadra di Luciano Spalletti. Come al solito, per decisione del tecnico, i convocati non saranno resi noti, ma secondo quanto riportato da ‘retesport.it’, continua la linea dura di Mou, eccezion fatta per Marash Kumbulla. L’albanese, infatti, è l’unico che partirà con la squadra, mentre rimarrannoa casa Reynolds, Diawara, Villar e Borja Mayoral.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Godin, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Marin, Deiola, Grassi, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

A disp.: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Oliva, Farias, Pereiro, Pavoletti.

All.: Mazzarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Calafiori, Kumbulla, Bove, Darboe, C. Perez, Shomurodov, El Shaarawy. (verranno aggregati anche un paio di Primavera)

All.: Joao Sacramento.