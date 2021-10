Il mese di gennaio sarà molto caldo per il general manager della Roma Tiago Pinto. L’allenatore Mourinho dopo la disfatta col Bodo Glimt ha mandato un messaggio ancora più chiaro sulla rivoluzione da mettere in pratica a inizio 2022. Non si può pensare a un mercato di riparazione, si deve provare a fare una vera e propria rivoluzione per dare finalmente a Mourinho dei ricambi all’altezza in tutti i reparti.

