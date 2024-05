Roma-Genoa e Atalanta-Fiorentina, ecco le date UFFICIALI

Recupero Atalanta-Fiorentina, adesso è ufficiale. Ecco la data del recupero della tanto discussa gara.

Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha annunciato la data della tanto discussa data per il recupero di Atalanta-Fiorentina. A seguire, la nota sottoscritta dal Presidente Casini che specifica tutto, in merito ad una decisione attesissima e che, come si ricorderà, ha contraddistinto gli ultimi due mesi per un insieme di polemiche e attese non passate inosservate all’interno del mondo della Serie A.

Al netto del triste e serio accaduto che ha portato al recupero di una partita inizialmente prevista il 17 marzo 2024, un insieme di contorni e vicende aveva acceso particolare fuoco sulla questione, anche alla luce della vicenda Ndicka, sulla quale si sono espressi i vertici del calcio e anche lo stesso Giampiero Gasperini, alludendo, sulla falsariga di quanto già tristemente asserito da Lotito, al tanto chiacchierato ‘codice giallo’ che aveva condotto alla sospensione di Udinese-Roma.

Atalanta-Fiorentina e Roma-Genoa, date UFFICIALI: ecco il comunicato della Lega

Senza tornare su fatti e questioni già discusse e segnalate, va ora riportata l’ufficialità che, di fatto, pone conclusione ad una situazione che aveva anche assunto il peso di possibile discriminante ai fini di una corsa europea ancora vivissima. Un insieme di incertezze legate a date e risultati sportivi di Atalanta e Fiorentina hanno portato ad un’attesa di circa due mesi.

A quasi otto settimane di distanza, infatti, il pomeriggio odierno ha permesso di segnalare una disambiguazione definitiva e ufficiale, ponendo, di fatto, il recupero della gara tra Gasperini e Italiano in data 2 giugno. La stagione, a quel punto, sarà terminata, con i due allenatori reduci anche dalle sentenze delle finali che attendono loro. A ciò, poi, bisogna aggiungere anche l’ufficialità circa la partita finale di campionato della Roma, fissata a domenica 29 maggio alle 20.45.

“Si comunica che la gara ATALANTA-FIORENTINA, valevole per la 29ª giornata del Campionato di Serie A TIM e non disputata in data 17 marzo 2024, sarà recuperata domenica 2 giugno 2024 alle ore 18.00“.