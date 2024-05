Dalla Roma alla Juve, addio immediato: doppietta bianconera

Addio Roma e doppio scippo Juventus, prezzo fissato: la firma è immediata per anticipare la concorrenza.

Tante questioni andranno affrontate in casa Roma nel corso delle prossime settimane, quando la chiusura definitiva della stagione permetterà di tirare le somme rispetto ad un percorso complicato ma contraddistinto, al contempo, da un rendimento certamente diverso nella seconda parte di campionato, in seguito al non poco chiacchierato cambio in panchina di metà gennaio.

Dall’addio di Mourinho, in un primo momento accolto con rammarico e un atteggiamento a dir poco indispettito da parte dei tifosi, la Roma ha totalmente cambiato il proprio atteggiamento, come ben restituisce il percorso di risalita in classifica, che attualmente permette a Dybala e compagni di poter quantomeno ambire al dare il tutto per tutto per arrivare in Champions League, dopo la delusione in Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Un eventuale approdo alla massima competizione Uefa, come noto, assicurerebbe risvolti economici più che importanti, garantendo ai Friedkin un margine di manovra e intervento sicuramente diverso rispetto a quello del recente passato.

60 milioni, addio a Juventus e Roma: il West Ham su Huijsen e Soulé

Particolare attenzione, tra le varie, meriterà anche la situazione relativa alla presenza in rosa di elementi prelevati a titolo non definitivo, circa i quali bisognerà condurre attente valutazioni. Oltre ai già noti Lukaku, Azzmoun o Renato Sanches, c’è anche la questione Huijsen, che ad oggi parrebbe aver preso una certa direzione.

Schierato con sempre minore continuità, il giovane difensore spagnolo è ricercato da tante realtà europee, tra cui Lipsia e Borussia Dortmund. Le pretese della Juventus, per liberarsene subito, restano elevate e si attestano sui 30 milioni di euro. A tal proposito, non sfugga quanto riferito da TeamTalk, che ha parlato di un doppio scenario di addio che, di fatto, coinvolgerebbe proprio Juventus e Roma.

La mancata qualificazione alla Champions costringerà a riflessioni e miglioramenti, con i bianconeri di Inghilterra che, tra i vari, avrebbero messo nel mirino proprio Huijsen e un altro gioiellino della Juventus, Soulé. Reduce da una grande stagione al Frosinone, potrebbe essere al centro di una doppietta di mercato da parte del West Ham, in un’operazione complessiva da 60 milioni di euro.