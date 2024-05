Orgoglio Roma, Dybala ci mette la firma: “Non è finita”

Orgoglio Roma e promessa Dybala dopo il Bayer Leverkusen. Ecco l’annuncio sottoscritto dal 21 di De Rossi in vista del prossimo futuro.

Se è vero che la stagione non è terminata in quel Leverkusen ieri sera, è altrettanto giusto evidenziare come lo scotto e la delusione per ciò che sarebbe potuto essere e che, come a Budapest, non è stato, risulta evidente quanto importante. La Roma, dal proprio canto, non può però indugiare sul percorso fin qui compiuto, alla luce di un campionato che attualmente pone la squadra giallorossa di fronte ad un corpo di impegni di importanza tutt’altro che snobbabile.

Svanita la possibilità di inserire quella che sarebbe stata una bene accolta trasferta in quel di Dublino, Dybala e compagni devono adesso soffermarsi sulla gara con l’Atalanta, che potrebbe risultare decisiva ai fini di una corsa Champions League ancora in piena evoluzione.

Roma, non è ancora finita: la promessa di Dybala su Instagram per il finale di stagione

Il recupero della partita con la Fiorentina a fine campionato e una classifica ancora in pieno divenire, rendono la trasferta di Bergamo fondamentale per la Roma, ai fini di quelle speranze Champions non ancora del tutto svanite ma passanti, ora necessariamente, per un risultato più che nobile in terra orobica.

La mazzata di Leverkusen, insomma, non deve essere posta a chiosa di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, come ben ricorda lo stesso Paulo Dybala, che all’indomani della semifinale di ritorno ha postato su Instagram una carrellata di fotografie che ritraggono i momenti salienti di questa esperienza europea, così commentata.

“Ogni battaglia ci insegna qualcosa, e nonostante la delusione, usciamo dal campo a testa alta, orgogliosi di quanto abbiamo dato e di come abbiamo lottato. L’orgoglio per i colori che portiamo è più forte di ogni risultato e ci guida a non scoraggiarci mai. Un Grazie va ai nostri tifosi, rialziamo la testa perché non è ancora finita la stagione. Forza Roma 💛❤️“.