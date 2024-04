Roma-Bayer è già iniziata: il Campione del Mondo avvisa De Rossi

Roma-Bayer Leverkusen si avvicina, gara valida per la semifinale d’andata dell’Europa League. Il Campione del Mondo lancia un avviso a Daniele De Rossi a pochi giorni dal primo atto della sfida.

Le prossime quattro gare della Roma saranno decisive in vista del bilancio di fine stagione. Daniele De Rossi si gioca tutto in Europa League e nella corsa al piazzamento in Champions in campionato. Giovedì sera allo stadio Olimpico ci sarà la semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen, già campione della Bundesliga ed ancora imbattuto in stagione. Il tecnico romanista ha già parlato della suggestiva sfida contro i campioni di Germania, iniziando a presentarla nel post partita di Napoli-Roma. A pochi giorni dalla semifinale d’andata c’è l’analisi del Campione del Mondo in vista della sfida europea tra i due club.

Come lo scorso anno la Roma per centrare la finalissima di Europa League dovrà vedersela con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo, ex centrocampista di Liverpool, Real e Bayer ha centrato l’impresa di vincere la Bundesliga con la formazione delle Aspirine. Si tratta del primo titolo assoluto per la squadra rossonera, che fin qui non aveva mai vinto il campionato tedesco. Una stagione strepitosa per la squadra tedesca, ancora mai sconfitta in questa annata calcistica. In attesa del primo atto della semifinale ha presentato la sfida l’ex centrocampista Cesc Fabregas, ecco le parole del Campione del Mondo nei confronti di De Rossi e Xabi Alonso e non solo.

Roma-Bayer Leverkusen secondo Fabregas: avviso a mister De Rossi

Sul confronto tra Roma e Bayer: “Sarà una partita molto bella. E molto, molto combattuta. È un 50-50. Ovviamente il Bayer Leverkusen sta facendo una stagione fantastica. Avendo già vinto il campionato, credo che sarà una partita fantastica, perché anche la Roma sta crescendo con il nuovo allenatore, Daniele De Rossi“.

L’ex centrocampista poi si sbilancia, lanciando un avviso alla Roma: “Penso che il Leverkusen, quando lo si guarda giocare, sia in un momento in cui tutto ciò che tocca si trasforma in oro. Possono continuare a vincere, anche quando sono in 10 uomini […] Questo è molto importante per una squadra quando si trova in questo stato di forma, in queste dinamiche e sono sicuro che cercheranno di metterlo in pratica fino alla fine della stagione e di vincere anche qualcosa di importante, oltre al campionato.” Lo spagnolo ha commentato la fase decisiva della UEFA Europa League nel corso dell’evento organizzato dallo sponsor UEFA Enterprise “Rent-A-Player” .