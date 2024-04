Dimissioni e contratti firmati: via libera Juve

Dimissioni e contratti firmati: via libera per la Juventus che adesso può virare definitivamente sul nuovo allenatore voluto dalla società

Una stagione decisamente sottotono per la Juventus, con Max Allegri ritenuto uno dei colpevoli principali di quello che è stato secondo la società un anno deludente. In particolare però sono gli ultimi mesi ad aver incrinato definitivamente il rapporto tra allenatore e società.

A gennaio infatti i bianconeri erano in piena lotta scudetto con l’Inter, avendo in più di un’occasione un punto di vantaggio sulla squadra di Simone Inzaghi, ma la parte finale di campionato è stata una delusione continua per gli juventini.

La squadra è infatti scivolata addirittura al terzo posto, a pochissimi punti di vantaggio sul Bologna, che ora rischia il sorpasso. Da diverso tempo Allegri è nel mirino dei tifosi, che continuano a chiedere incessantemente l’addio alla Juve, un addio che potrebbe arrivare a fine stagione, con la società che dopo le dimissioni ottiene il vi libera.

Che ne sarà di Max Allegri? Il tecnico toscano è da tempo bersaglio dei tifosi juventini, che continuano a chiedere un suo esonero dalla panchina della Juventus. Un addio che potrebbe arrivare a fine stagione, nonostante l’ex Milan abbia un contratto importante in scadenza però nel 2025.

La società sembrerebbe intenzionata comunque ad operare un cambio in panchina, e l’uomo individuato come suo sostituto sembrerebbe essere proprio Thiago Motta, per il quale arriva il primo “via libera”. Molti club potrebbero cambiare allenatore in estate, tra questi c’è il Liverpool orfano di Klopp, anche loro però con il sostituto già pronto.

🔴🔐 Liverpool and Feyenoord have signed all documents for Arne Slot’s imminent move to #LFC as new head coach.

It will still take some time for the official club statement, planned between clubs for this week.

All done and sealed. 🇳🇱 pic.twitter.com/daB6HBOn88

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024