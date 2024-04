Assalto Barcellona e addio Roma: firma a zero

Assalto Barcellona e addio Roma: da quelle parti sono sicuri che un’offerta catalana possa ribaltare tutta la situazione. Niente colpo a zero

Colpi a zero come se piovesse. Colpi a zero che cambiano il destino delle società. Sì, perché in giro per l’Europa sono diversi i club che hanno evidenti problemi economici e che puntano a prendersi dei giocatori in scadenza di contratto che possono tornare utili nel futuro. E uno di questi, un difensore, è stato anche accostato alla Roma in più di un’occasione.

Ma non solo ai giallorossi, perché in Italia, così come vi abbiamo riportato nel corso di questi mesi, il suo profilo piace all’Inter e alla Juventus. Diciamo sinceramente, e lo possiamo affermare senza nessuna paura di essere smentiti, che chi potrebbe arrivare senza spendere un euro sul mercato piace a prescindere. E Mario Hermoso dell’Atletico Madrid è uno di questi, un giocatore che non ha trovato l’accordo con i Colchoneros per un prolungamento di quell’accordo che scade alla fine di questa stagione e che è alla ricerca di un nuovo contratto.

Il Barcellona vuole Hermoso

Ricorderete ovviamente che dell’Italia si è parlato molto, come si è parlato molto anche di un suo possibile approdo in Premier League. Ma ancora non è del tutto chiaro il futuro del difensore, visto che secondo le informazioni che oggi sono state riportate da El Gol Digital, anche in Spagna una big ci starebbe facendo un pensiero. E se dovesse arrivare l’offerta, si legge, il difensore la potrebbe anche accettare rimanendo così nel campionato che conosce alla perfezione.

Si parla del Barcellona di Xavi, che ha deciso di rimanere in Catalogna anche il prossimo anno, e che sta cercando di costruire una squadra per tornare a vincere intanto la Liga e per fare un cammino più lungo in Europa. Il sito citato prima svela che ci potrebbe essere la partenza di Araujo, e quindi un innesto dietro potrebbe essere rappresentato appunto da Hermoso. Quindi un’altra squadra a fare concorrenza, con la sensazione che se il Barcellona decidesse di affondare il colpo, potrebbe chiudere l’operazione in poco tempo.