Braccio di ferro Lega-Roma: la reazione dopo il mancato rinvio

Continua il braccio di ferro tra la Roma e la Lega Serie A sulla calendarizzazione degli ultimi impegni calcistici. Ecco la reazione giallorossa dopo il mancato rinvio del match in casa dell’Atalanta.

Le richieste della Roma sono state respinte dalla Lega Serie A, che in queste ore ha ufficializzato gli orari e le date della 36esima giornata di campionato. Niente rinvio della trasferta in casa dell’Atalanta per il club giallorosso, che aveva richiesto lo slittamento della gara di Bergamo. La Roma aveva anche espresso la volontà di spostare di un giorno la finale di Coppa Italia tra gli orobici e la Juventus, oltre che una data certa del recupero tra Atalanta e Fiorentina. La Lega sembra intenzionata a respingere ogni richiesta del club giallorosso, che reagisce immediatamente alle decisioni dei vertici calcistici.

La richiesta della Roma è rimasta inascoltata e non c’è stato il rinvio della sfida in casa dell’Atalanta. Poco fa la Lega Serie A ha ufficializzato data ed orario della sfida al Gewiss stadium, in programma domenica 12 maggio. Forti polemiche erano state già generate dopo la decisione dei vertici calcistici di recuperare i minuti finali di Udinese-Roma il 25 aprile, impedendo ai giallorossi di anticipare di un giorno la sfida al Napoli. Ora il club guidato dalla famiglia Friedkin vede respinta una nuova richiesta a pochi giorni dalla semifinale d’andata contro il Bayer Leverkusen che, avendo giocato di sabato, giovedì sera arriverà a Roma con ventiquattro ore di riposo in più nelle gambe.

Mancato rinvio Roma-Atalanta, la reazione giallorossa alla scelta della Lega

In seguito al mancato rinvio di Atalanta-Roma cresce la rabbia del club giallorosso nei confronti dei vertici della Lega Serie A. Secondo quanto filtra il club guidato dai Friedkin considera la decisione della Lega come un nuovo colpo all’integrità del campionato.

Inoltre la Roma è ancora in attesa di conoscere la data del recupero tra Atalanta e Fiorentina, gara decisiva per gli equilibri nella corsa al piazzamento in Champions League. Secondo quanto scrive su ‘X’ Filippo Biafora le decisioni della Lega Serie A hanno provocato nuova rabbia nella società giallorossa.