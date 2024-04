Nuova maglia Roma 2024: cambia lo sfondo – FOTO

Nuova maglia Roma, sui social sono comparse le prime immagini del kit della stagione 24-25 che presenta grandi novità

Questa parte finale di stagione è un’altalena di emozioni per la Roma In pochi giorni infatti la squadra è passata prima per la disfatta casalinga contro il Bologna, poi per la vittoria insperata nei 20 minuti da recuperare contro l’Udinese ed infine il pareggio di Napoli, agguantato al novantesimo grazie alla rete di testa di Tammy Abraham.

Ancora una volta vanno fatti i complimenti a Daniele De Rossi per come ha ricompattato i suoi uomini dopo quella che poteva essere una grande delusione (la sconfitta contro il Bologna) riuscendo a dargli nuove motivazioni dai quali sono poi scaturiti questi risultati.

Nonostante la stagione non sia ancora finita, ed i giallorossi debbano ancora giocare una semifinale europea contro il Leverkusen si parla già della prossima stagione, in particolare della nuova maglia, della quale sono uscite già le prime immagini.

Nuova maglia Roma, le prime immagini sui social

Le notizie inerenti alle maglie per la nuova stagione suscitano sempre grande curiosità tra i tifosi romanisti. Nella storia sono passati diversi kit, alcuni rimasti nella storia per la loro bellezza, come quello per la Champions League nell’anno post scudetto, altri invece che non hanno avuto la stessa fortuna.

Il passaggio a Nike durante l’era Pallotta segnò un punto di svolta sotto questo punto di vista, con una serie di ottimi completi da gara molto apprezzati dai tifosi, ma nonostante questo al loro arrivo i Friedkin decisero per un altro cambiamento drastico.

La nuova proprietà ha infatti siglato un accordo con Adidas, che ha addirittura fatto meglio dei rivali. La prima maglia di quest’anno è un autentico capolavoro, così come lo sono anche la seconda e la terza divisa, ma quella per la prossima stagione potrebbe dividere i tifosi giallorossi.

💣🍷🇮🇹🏆 AS Roma 24-25 Home Kit Leaked: https://t.co/WHQOkZZfp7 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 29, 2024

A stupire infatti sono i colori, che sembrerebbero improntati più su un marrone molto scuro, combinato con loghi dorati, le classiche strisce sulle spalle (marchio Adidas) ed il nuovo stemma sul petto. L’impatto visivo è sicuramente apprezzabile, ma la scelta dei colori potrebbe far storcere il naso ai tifosi più tradizionalisti.