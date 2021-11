Calciomercato Roma, l'accordo non c'è: Pinto esulta

Tra campo e calciomercato, la Roma è molto attiva in queste settimane e sono molte le voci legate soprattutto ai nomi del centrocampista centrale e del terzino destro

Se da un lato dirigenza e proprietà sono impegnate a chiedere rispetto per la Roma dal punto di vista arbitrale e giuridico, dall’altro non si perdono certo di vista le dinamiche di mercato. Già da mesi, le priorità sono state individuate in un centrocampista centrale e in un terzino destro.

Per quanto riguarda la mediana, la forte concorrenza della Premier League potrebbe complicare la pista Zakaria. Una situazione che Tiago Pinto non ha affatto sottovalutato, come testimoniano i contatti concreti avuti anche per altri obiettivi a centrocampo. Proprio in queste ore si sta parlando di un ritorno di fiamma per i vari Loftus Cheek, Douglas Luiz e Witsel, ma non vanno trascurate nemmeno le piste che parlano spagnolo.

Calciomercato Roma, nessun accordo Ceballos-Betis

Tra queste, una delle più chiacchierate risponde al nome di Dani Ceballos. Alle prese con un infortunio, il centrocampista ex Arsenal è sulla lista dei cedibili di Carlo Ancelotti. Oltre ai Gunners e al Betis Siviglia, anche la Roma sta monitorando con attenzione la situazione, soprattutto qualora il Real Madrid dovesse accettare la formula del prestito con diritto di riscatto. Di recente i media spagnoli hanno parlato di un’intesa tra il calciatore e il Betis, mettendo fuori causa i giallorossi.

Secondo quanto appreso da ‘Asromalive.it‘, tuttavia, ad oggi non esiste alcun accordo tra il venticinquenne e il club andaluso. Ceballos non ha mai nascosto il suo legame con la società che lo ha cresciuto, ma al momento non ha raggiunto alcuna intesa con i biancoverdi. José Mourinho ancora in corsa, dunque, anche se non da solo.