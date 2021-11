Calciomercato Roma, nome nuovo per Pinto | Via a gennaio

Con Tiago Pinto pronto a volare a Londra, il calciomercato Roma resta una delle principali preoccupazioni di tifosi e dirigenza: le ultime sul centrocampo

In attesa di sbollire delusione e rabbia dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma continua a muoversi sul calciomercato per regalare a José Mourinho i rinforzi richiesti in vista di gennaio. Il tecnico portoghese ha chiesto di puntellare soprattutto difesa e centrocampo e il club ha deciso di muoversi in maniera concreta.

Per quanto riguarda la mediana, la pista più calda resta quella che conduce a Zakaria, ma la concorrenza di Barcellona, Juventus e club inglesi sta costringendo Tiago Pinto a tenere in piedi anche altre ipotesi. Ceballos, Tolisso, Witsel sono solo alcuni dei profili accostati ai giallorossi in questi giorni, ma non sono certamente gli unici. Restando in Germania, nelle ultime ore il club capitolino ha ricevuto sondaggi anche per un altro calciatore.

Calciomercato Roma, spunta la pista Roca

In casa Bayern Monaco, oltre a Tolisso c’è un altro centrocampista pronto a fare i bagagli a gennaio. Stiamo parlando di Marc Roca. Regista puro di piede mancino, il 24enne non è riuscito ad imporsi in Baviera ed è pronto a considerare offerte per rilanciare la propria carriera. Secondo quanto raccolto da Asromalive.it, alcuni operatori di mercato hanno sottoposto anche all’attenzione degli uomini di Pinto il dossier relativo all’ex Espanyol. Arrivato in Germania nel 2020 per circa 10 milioni, il catalano ha una valutazione di mercato di 6-8 milioni di euro in questi momenti.

Molto più simile a Xhaka rispetto ad altri obiettivi come caratteristiche, Roca ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e potrebbe partire anche con la formula del prestito con riscatto. Condizioni che potrebbero allettare la Roma e che hanno già messo in allerta diversi club spagnoli interessati al ragazzo.