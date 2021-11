Calciomercato Roma, Pinto vola a Londra | Ecco gli obiettivi

In vista del calciomercato di gennaio il General Manager della Roma Tiago Pinto lavora su più tavoli: l’obiettivo è consegnare a Mourinho una squadra più competitiva.

José Mourinho lo ha ripetuto più volte. A questa Roma serve tempo per crescere. Dopo annate caratterizzate da una gestione del club quanto meno discutibile, l’allenatore portoghese ha pubblicamente preso le difese della dirigenza giallorossa, sottolineando come un percorso di crescita richieda diversi step. Il suo lavoro nella Capitale è all’inizio e, solo attraverso il lavoro in campo e sul mercato, la Roma potrà crescere e diventare competitiva ai più alti livelli.

Alle parole pronunciate in conferenza stampa, Mourinho ha poi fatto seguire una serie di comportamenti che danno il segno delle esigenze della squadra. La decisione di bocciare un numero non irrilevante di calciatori era nell’aria. Ma una stroncatura tanto netta – con Mayoral, Diawara, Villar e Reynolds ormai stabilmente fuori dai convocati – non era forse pronosticabile.

LEGGI ANCHE: Roma fuori dalla Champions, il verdetto è spietato

Calciomercato Roma, Pinto al lavoro | Il G.M. vola a Londra

Sta di fatto che il tecnico portoghese non sembra minimamente intenzionato a fare retromarcia. La decisione sui giocatori è presa e il gruppo di 13-14 calciatori fin qui utilizzati sarà chiamato agli straordinari fino a gennaio. Straordinari anche per il G.M. Tiago Pinto, che dovrà portare a termine una mezza rivoluzione durante la finestra del calciomercato invernale. L’obiettivo è piazzare gli esuberi e sostituirli con giocatori più funzionali al progetto.

Un compito non semplice sul quale Pinto sta lavorando già da settimane. E al di là degli obiettivi in entrata, il dirigente sta cercando di trovare una sistemazione anche a tutti quei calciatori che non rientrano nei piani di Mourinho. E’ in quest’ottica che va letta la trasferta londinese di Pinto: secondo laroma24.it il General Manager è atteso nella giornata di domani nella Capitale inglese, dove cercherà di portare avanti alcune trattative per piazzare gli esuberi presenti in rosa. Tanti i nomi pronti a salutare i colori giallorossi già a gennaio.