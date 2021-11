Roma fuori dalla Champions, il verdetto è spietato

Nonostante il quarto posto attualmente occupato in classifica, rimangono forti le perplessità sulla possibile qualificazione della Roma alla prossima Champions League.

La sfida di ieri sera contro il Milan ha confermato un limite che la Roma ha messo ampiamente in mostra negli ultimi due anni: la fatica ad imporsi negli scontri diretti. I giallorosso stanno confermando anche in questa stagione la tendenza vista nelle due annate precedenti. Nelle sfide giocate fin qui, contro Milan, Napoli, Juventus e Lazio, la squadra di Mourinho ha raccolto appena un punto contro i Partenopei.

Un bel problema che evidenzia quanto importanti siano ancora i margini di crescita per una squadra che, con l’arrivo in panchina dello Special One, ha evidentemente cercato di alzare l’asticella delle proprie ambizioni. Perché migliorino anche i risultati, però, occorre tanto lavoro, in campo e sul mercato. Lo stesso Mourinho ha ribadito in più occasioni la necessità di rinforzare la rosa a sua disposizione. Nonostante i limiti mostrati nei big match, la Roma si attesta in questo momento al quarto posto della classifica di Serie A, appaiata a 19 punti con l’Atalanta.

Roma in Champions, i bookmakers non ci credono | Ecco le quote

Il quarto posto attuale, tuttavia, non riesce a convincere i bookmakers sulle reali possibilità della Roma di guadagnarsi un posto tra le prime quattro nella prossima stagione. Secondo l’agenzia Better, infatti, la corsa alla qualificazione alla Champions del prossimo anno vede i giallorossi decisamente attardati. Napoli, Milan e Inter sono le tre favorite per l’agenzia di scommesse: per le prime tre della classe la quota di qualificazione (1.15 per le prime due, 1.23 per i nerazzurri) è più bassa di quella pagata per una loro eventuale esclusione (4.50 per Napoli e Milan, 3.65 per l’Inter).

E la Roma? La Roma arriva addirittura al sesto posto, secondo le quote fornite dopo l’ultimo turno di Serie A. Un piazzamento dei giallorossi tra le prime 4 viene quotato a 3.0, mentre la mancata qualificazione pagherebbe 1,33. Meglio le posizioni di Juventus (2.20 qualificata, 1.57 esclusa) ed Atalanta (2.05 qualificata, 1.65 esclusa). Insomma, nonostante il piazzamento attuale della Roma possa valere la qualificazione al principale torneo continentale, il mondo degli scommettitori non vede la Roma abbastanza attrezzata per arrivare tra le prime quattro del nostro campionato.