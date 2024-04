L’erede di Lukaku è low cost: colpo a zero Roma

Calciomercato Roma, l’erede di Lukaku è un colpo low cost: il colpo a zero potrebbe essere quello importante per i giallorossi. Obiettivo già nel mirino

Colpi a zero, senza spendere un euro sul mercato. Colpi che possono aiutare la Roma la prossima stagione. E se prima vi abbiamo parlato di quello che potrebbe essere l’erede di Azmoun, Rafa Silva, vista la posizione simile che occupano in campo, adesso è il turno del centravanti. Sempre a zero. Perché di soldi da investire ce ne sono pochi e la situazione potrebbe sicuramente cambiare solo in caso di approdo in Champions League.

Il nome nuovo lo tira fuori anche in questo caso la Gazzetta dello Sport. Un giocatore che in questa stagione ha segnato, per il momento e solo in campionato, la bellezza di 11 gol (servendo anche un assist) in 24 presenze. Un centravanti vero.

Ecco l’erede di Lukaku

Il nome è quello di Michy Batshuayi attaccante classe 1993 di nazionalità belga, che al momento è al Fenerbahce in Turchia. Contratto in scadenza alla fine della stagione (anche se c’è un’opzione per il rinnovo) e sensazione che, in caso di interesse della Roma, potrebbe decidere di salutare la Turchia per approdare nella Capitale. Il nome a quanto pare piace, anche e soprattutto per quelle che sono le sue caratteristiche: 185 centimetri di muscoli. Insomma, una punta vera, molto simile al compagno di nazionale Romelu Lukaku.

Batshuayi ha giocato in tutti i maggiori campionati in Europa: dalla Spagna, alla Premier, passando per la Bundesliga. Gli manca l’Italia, e magari questa potrebbe essere l’occasione giusta per lui e per la Roma. Un colpo a zero, di quelli che piacciono e che alla fine possono fare la differenza. Vedremo, quello che succederà nelle prossime settimane, ma anche questo profilo è nelle segrete stanze di Trigoria, dove De Rossi, con quello che sarà il prossimo direttore sportivo, avrà il compito di programmare la prossima stagione.