Nuovo bomber Roma: arriva l’annuncio UFFICIALE

Nuovo bomber Roma. La società giallorossa pensa anche alla prossima stagione. Iniziano le prime valutazioni per il prossimo mercato estivo.

Il momento della Roma è questo. Non permette di riflettere. Non dà l’opportunità di gioire delle vittorie, e nemmeno un attimo per valutare le sconfitte. Impegno chiama impegno, obiettivo insegue obiettivo.

La finale di Europa League è sfumata nella notte amara di Leverkusen ma, come detto, non vi è tempo per analizzare la mancata qualificazione alla finale poiché c’è già l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, lei sì finalista nella seconda competizione europea, che attende i giallorossi domenica al Gewiss Stadium.

Bergamo, e l’Atalanta, rappresentano una sfida forse decisiva per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Al momento le formazioni italiane sicure di partecipare alla competizione europea per club più prestigiosa sono cinque. Qualora la stessa Atalanta regalasse all’Italia l’Europa League, regalerebbe, al contempo, anche un altro posto disponibile per il torneo più importante e ricco.

La Roma, però, dovrà tentare di ottenere il massimo contro i nerazzurri, provando buttare il cuore oltre l’ostacolo, giocandosi le ultime residue energie e sperando che anche i bergamaschi possano un po’ risentire di una stagione che non ha dato, neanche a loro, il minimo respiro.

La Roma ed il nuovo attaccante

La Roma a Bergamo per conoscere il suo immediato futuro. A breve potrebbe sbarcare a Trigoria il nuovo direttore sportivo. Il suo arrivo darebbe avvio alla stagione che verrà, con la messa a terra del piano di rafforzamento. Che potrebbe partire da un nuovo attaccante.

In vista della prossima stagione rimane assai incerta la questione legata a Romelu Lukaku. I quasi 40 milioni di euro che il Chelsea pretende per il suo riscatto è somma ritenuta troppo alta dalla dirigenza giallorossa che, infatti, si sta guardando attorno.

Un nome che nelle ultime settimane è stato accostato alla Roma è quello di Rafa Silva, attaccante portoghese del Benfica, classe 1993, in scadenza di contratto con il club lusitano. E’ lo stesso tecnico del Benfica, Roger Schmidt, ad ufficializzare l’addio del campione e le sue parole sono state riportate da record.pt:

“Purtroppo confermo che sarà l’ultima partita di Rafa all’Estadio da Luz. Lo sapevamo già ad inizio stagione e ora lo posso confermare. E’ un giocatore speciale, unico, che porta tanta qualità. Anche se non avevamo campioni, ha sempre giocato bene e lo si vede dai numeri“.

Rafa Silva è concentrato sul suo futuro prossimo che potrebbe coincidere con quello giallorosso. L’opportunità di acquisirlo a parametro zero può rappresentare un’occasione da cogliere al volo per la Roma di Daniele De Rossi. L’Atalanta, il nuovo direttore sportivo e poi via alla Roma che verrà. Con Rafa Silva?