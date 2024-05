Mourinho, firma choc e gran ritorno in Champions

Firma choc Mourinho e Champions League decisiva, ecco gli ultimi aggiornamenti sull’ex allenatore della Roma.

Il nome di José è certamente stato uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni nel corso dei recenti anni in casa Roma, alla luce di un’eco mediatica e un amore creato con i tifosi giallorossi destinato ad essere ricordato a lungo, al netto di difficoltà e di una separazione finale dolorosa quanto difficile.

Si ricorderà, ad esempio, la reazione della piazza all’annuncio della decisione dei Friedkin di esonerare lo Special One, due giorni dopo lo scacco con il Milan e al termine di un ciclo di risultati che aveva visto la Roma toccare un punto molto basso nella parte sinistra di classifica. Immediati i cambiamenti e la reazione generata dal refrigerante approdo di Daniele De Rossi, accolto con l’amore e l’entusiasmo di una città dalla quale, da un punto di vista sentimentale, non è mai andato via, sposando una causa complicata ma che, a distanza di quattro mesi, lo ha visto giocarsi nel migliore dei modi l’opportunità di arrivare in Champions League.

Mourinho, nuovo contratto milionario sul tavolo: c’è il Fenerbahce

A cosa porterà questa scelta dei Friedkin per il finale di questa stagione non è cosa nota, a differenza di un futuro a Roma ormai annunciato dallo stesso club e che permetterà nelle prossime settimane di apparecchiare con Daniele e le nuove figure dirigenziali un mercato dal quale catalizzare un nuovo percorso dopo il biennio Pinto-Mourinho.

Per ora l’attenzione resta incentrata sul presente della squadra, impegnata domani in quel di Bergamo e attesa da un doppio incrocio finale con Empoli e Genoa tutt’altro che snobbabile. Frattanto, a livello europeo e non solo, fa discutere e genera interesse la possibile evoluzione del futuro di Mourinho, per il quale, negli ultimi mesi, parevano potersi profilare diverse opportunità e possibilità.

Tra queste, in particolare, va segnalata ultimamente anche quella turca, circa la quale si è espresso in queste ore anche il giornalista Augusto Ciardi. Come riportato, infatti, sul banco delle offerte ricevute, Mourinho vanta anche una ricca proposta del Fenerbahce, non scartata ma rispetto alla quale si prevedono possibili valutazioni. L’obiettivo del club turco è quello di fare bene nelle coppe.