Infortunio Dybala, UFFICIALE: salta Atalanta-Roma

Mazzata Dybala, la tegola è UFFICIALE: le ultime prima di Atalanta-Roma non fanno sorridere De Rossi.

Non arrivano buone notizie in casa Roma in vista della delicata trasferta di Bergamo, in programma al Gewiss Stadium nella serata di domani, quando sul prato dell’Atalanta scenderà la squadra di Daniele De Rossi. I novanta minuti di domani, come da tempo noto, potrebbero essere profondamente indicativi ai fini di un accesso alla prossima Champions League che accomuna sia la Roma che l’Atalanta.

Ancora impegnata in Europa League, dove Scamacca e colleghi dovranno vedersela in finale proprio con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, la compagine orobica è attesa da un finale di stagione che, oltre alla nobilissima trasferta di Dublino, prevede anche l’appuntamento nella gara ultima di Coppa Italia contro la Juventus. Una doppia opportunità, insomma, di chiosare con almeno un trofeo una stagione importantissima da parte dell’Atalanta, accomunata dalla Roma anche dal su citato obiettivo di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Atalanta-Roma, tegola UFFICIALE Dybala: non è partito per Bergamo

L’eco e i risvolti della partita di domani sera, visti i presupposti, interessano soprattutto la Roma, che a differenza della sua prossima avversaria non potrà fare affidamento anche sulla strada europea alternativa per la qualificazione alla Champions. Se le attenzioni dell’Atalanta, insomma, saranno orientate anche ai prossimi impegni delle settimane a venire, la Roma sa benissimo di giocarsi quasi tutto il proprio percorso nell’incrocio di domani.

La partita da recuperare con la Fiorentina e una parità di punti in classifica impone, di fatto, alla Roma di trovare il bottino pieno. Non sarà facile, alla luce della grande esperienza e spessore dell’avversario, unitamente ad una tegola definitiva che riguarda Paulo Dybala. Dopo essere uscito all’intervallo domenica scorsa contro la Juventus, l’argentino aveva riposato anche in quel di Leverkusen, ‘ignorato’ da De Rossi anche nello spezzone di gara in cui la Roma avrebbe potuto usufruire della sua qualità.

Un segnale e una decisione commentata dallo stesso allenatore rispetto ad un infortunio che aveva destato preoccupazione anche per il prossimo impegno di campionato, rispetto al quale è arrivata, appunto, la sentenza definitiva. Dybala, infatti, non ha superato il test decisivo previsto quest’oggi a Trigoria e, dunque, per affrontare la corazzata di Gasperini la Roma dovrà fare a meno del suo elemento migliore.