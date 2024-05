Pazienza finita e addio Roma: destinazione Arabia Saudita

Calciomercato Roma, i giallorossi ascolteranno le possibili offerte che dovessero arrivare per il difensore. Sirene arabe che si fanno sempre più insistenti. La situazione

Dentro Trigoria si inizia a preparare la prossima stagione. E non potrebbe essere altrimenti. Questa annata sta andando verso la conclusione anche se, ovviamente, tutti gli innesti del prossimo mercato verranno “decisi” dalla qualificazione alla prossima Champions League.

Gli introiti della massima competizione europea indirizzeranno le scelte: sapere di avere quei soldi in cassa aiuterebbe il prossimo direttore sportivo. E tutto passa, sotto questo aspetto, dalla gara di domani sera contro l’Atalanta. Quello di Bergamo è uno spareggio vero e proprio, con i giallorossi chiamati all’impresa. Ma se non dovesse arrivare il quinto posto, quello che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions, sarà importante riuscire a piazzare delle uscite per finanziare gli innesti. E sono diversi quelli che potrebbero salutare.

Calciomercato Roma, sirene arabi per Smalling

Secondo le informazioni che sono state riportate da ForzaRoma.info, tra questi ci sarebbe anche Chris Smalling. Il difensore inglese, che ha un contratto in scadenza nel 2025, ha praticamente saltato una grandissima parte di stagione per via di un infortunio. Rientrato solamente da pochi mesi, alcune volte ha convinto altre meno. E allora, ad un anno dal possibile svincolo, il club potrebbe anche decidere di accettare delle offerte.

Che potrebbero arrivare dall’Arabia Saudita, come sappiamo, con uno Smalling che potrebbe essere anche ricoperto d’oro negli ultimi anni della sua carriera. E questa situazione lo potrebbe intrigare e pure parecchio. Ecco, qualche milione di euro potrebbe anche entrare da una sua possibile cessione. E la Roma è pronta ad ascoltare.