Dall’Inter alla Roma, UFFICIALE: fuori rosa e niente rinnovo

Il calciomercato estivo si avvicina e la Roma sarà una delle società più attive, soprattutto sul fronte dei calciatori con il contratto breve

Reduce dalla dolorosa eliminazione in Europa League per mano del Bayer Leverkusen e attesa dalla delicata trasferta in casa dell’Atalanta, la Roma va a caccia dei punti fondamentali per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Tornare nell’Europa dei grandi rappresenta l’unico modo per poter attutire le conseguenze derivanti dai rigidi paletti del settlement agreement stipulato con l’Uefa in tema di fair play finanziario.

Come è noto, il prossimo direttore sportivo giallorosso avrà l’ardua impresa di mettere assegno almeno 30 milioni di euro di plusvalenza entro il 30 giugno, per poi dedicarsi con maggiore intensità al mercato in entrata. Stretta dalla morsa dell’Uefa e da alcune ristrettezze economiche, la società capitolina guarderà con estremo interesse ai calciatori in scadenza di contratto o con un vincolo breve con gli attuali club. Su impulso dei Friedkin, l’erede di Tiago Pinto cercherà di replicare le operazioni Houssem Aouar, Paulo Dybala, Evan Ndicka e Mile Svilar, ma anche di andare a trattare calciatori sudamericani in scadenza a dicembre 2024.

Dall’Inter alla Roma, ufficiale: “Niente rinnovo”

Alla seconda categoria appartengono alcuni prospetti molto interessanti che, con buona probabilità, porteranno la Roma ad entrare in rotta di collisione con altri grandi club, come l’Inter e il Newcastle. Nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato di una sfida con i nerazzurri per Nicolas Valentini. In scadenza a dicembre, il difensore argentino ha rifiutato anche l’ultima offerta di rinnovo ed è stato messo fuori rosa dal Boca Juniors. Munito di passaporto italiano, il 23enne mancino rappresenta così una ghiotta occasione di mercato, attorno alla quale potrebbe scatenarsi una vera e propria guerra.

Intervistato da ‘infobae.com’, il ds del club argentino, Chico Serna, ha fatto il punto della situazione: “C’è stata una trattativa e non siamo riusciti a trovare un accordo. Perché è ai margini della rosa? Sono decisioni che si prendono indistintamente da chi derivano, però noi come consiglio abbiamo il compito di difendere il club. Ci sono trattative in cui uno offre una cifra e l’altro ne chiede diverse, alcune sono più facili, altre più difficili. Ora siamo in una fase di stallo. Lui ha un contratto fino a dicembre e a giugno non si muove. Reintegro in rosa? Tutto è possibile, non c’è mai un no definitivo”.

Anche l’agente del calciatore, Maximiliano Rea, ha confermato lo stato dell’arte. “Non riprenderemo i colloqui con il Boca per il rinnovo di Valentini – ha tuonato a ‘Somos Boca’ – e posso dirvi che non ci sono stati colloqui con l’Inter e con la Lazio”.