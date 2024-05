Atalanta-Roma, nuova frecciata De Rossi: “Testa da un’altra parte”

Atalanta-Roma, nuova frecciatina di De Rossi in vista della sfida a Gasperini e di questo rush finale di stagione.

Diversi gli spunti presenti nelle recenti dichiarazioni di Daniele De Rossi, rilasciate ai canali ufficiali della Roma nel pomeriggio odierno, poco prima di una partenza alla volta di Bergamo per quella che si appresta ad essere una gara potenzialmente decisiva per le velleità Champions giallorosse. Numerose le insidie della partita, come ben restituito anche dalla situazione Dybala, non partito con la squadra in seguito allo stop rimediato contro la Juve domenica scorsa.

Sulle difficoltà della partita e i postumi di Europa League, si è così espresso De Rossi, che ha anche lanciato una nuova frecciatina circa il recupero di Atalanta-Fiorentina, finalmente e ufficialmente fissato in data 2 giugno, a campionato bello che concluso. “Sappiamo quanto è importante per noi e per loro. Sono forse l’unica squadra che hanno fatto più partite di noi: i novanta minuti andranno diluiti. Abbiamo preparato la gara, per quanto possibile dopo la grande intensità della gara di Leverkusen. Avremmo preferito con il loro stesso stato di animo, hanno meritato la finale e sono una realtà importantissima”.

“Noi non abbiamo meritato la finale, il campo ha decretato che la squadra più forte ha meritato l’accesso. Le scorie devi essere bravo a farle scivolare addosso. I ragazzi li vedi affranti, dal momento che eravamo pari e mancavano pochi minuti, abbiamo avuto tanti episodi che hanno cambiato in corsa il piano gara. Quando le cose stavano andando bene, pur riconoscendo bravura e meriti altrui, percepisci anche un senso di ingiustizia per come sono girate le cose, nella parte sbagliata del campo“.

Atalanta-Roma, snodo cruciale e frecciatina De Rossi sul recupero con la Fiorentina

“Anche il loro gol è fortuito ma abbiamo tutti una sensazione di fiducia verso il futuro: ci rendiamo conto di aver giocato alla pari con una delle squadre più forti del mondo. Sto pensando alla formazione, ci sono un paio di dubbi per le condizioni fisiche e per la stanchezza di chi ha giocato tante gare. Però è la prima volta che abbiamo la prospettiva di poter riposare circa una settimana per il recupero della giornata successiva. Quindi posso chiedere qualcosa di più. Mi piacciono tante cose dell’Atalanta, ha uno degli allenatori più innovativi“.

“Ora di meno, perché il suo calcio è stato un modello di ispirazione, ma ha portato qualcosa di nuovo al calcio e lo ha anche cambiato. Pur riportando qualcosa appartenente del passato, che la ha però modernizzata. A fine partite mi è capitato di fermarlo per chiedergli di andare a spiarlo: sta dando ispirazione a tanti altri allenatori”.

“Gara decisiva come tutti gli scontri diretti di fine campionato, assume una direzione diversa per noi, visto che hanno una partita in meno, che recupereranno quando la testa dei giocatori della Fiorentina, forse, sarà da un’altra parte. Dobbiamo andare lì e provare a vincere: il campionato non finisce domenica e avremmo anche altre occasioni, ma è uno snodo cruciale“.