Calciomercato Roma, regalo Champions: De Rossi ha scelto il bomber

Calciomercato Roma, regalo per la Champions League: Daniele De Rossi ha un sogno per l’attacco e ha scelto il bomber. Ecco la situazione

Il calciomercato si è acceso, c’è poco da fare, nonostante di mezzo c’è una stagione ancora da concludere, con una semifinale di Europa League da disputare e una qualificazione alla prossima Champions League da conquistare. Ma i nomi di possibili innesti per il prossimo anno iniziano a circolare, e non ci si può fare nulla.

C’è una sola certezza in questo momento dentro la Roma, il fatto che ad oggi il prossimo anno l’attaccante sicuro di rimanere è Tammy Abraham. Perché Lukaku tornerà al Chelsea e perché Azmoun farà rientro al Bayer Leverkusen. Poi ovviamente si cercherà di trovare un accordo e per il primo il sogno è quello di un altro anno di prestito, per il secondo invece uno sconto sui 12milioni di euro pattuiti per il riscatto.

Calciomercato Roma, Scamacca il sogno di De Rossi

Ma oggi la Gazzetta dello Sport svela quale sarebbe il sogno di Daniele De Rossi per rinforzare la prima linea di quella che, per il primo anno, sarà la sua squadra in tutto e per tutto dopo essere entrato in corsa nello scorso mese di gennaio. Un sogno ben chiaro, materializzato, un grandissimo sogno vista la stazza del giocatore.

Parliamo infatti di Gianluca Scamacca, centravanti dell’Atalanta, che però potrebbe rimanere solamente un’idea. Lo stesso quotidiano rosa sottolinea come per il momento non ci sia nessuna possibilità di imbastire una trattativa, il suo profilo è inavvicinabile. I motivi possono essere, anzi sono sicuramente due: il costo del cartellino in primis, e la volontà della Dea, immediatamente dopo, di non cedere un giocatore che sta chiudendo l’annata in crescendo e che sta facendo la differenza timbrando in tutte le partite più importanti. Un sogno e nulla più, per ora. Poi chissà. Il calciomercato ha sempre regalato sorprese e anche tante.