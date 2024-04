Infortunio e Roma a rischio: oggi gli esami

Infortunio e Roma a rischio: già oggi si sottoporrà a degli esami per capire l’entità del problema che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo

Oggi c’è il Napoli. E il pensiero è solamente per il match del Maradona. Però dalle 20,30 di stasera, più o meno, le forze mentali e fisiche andranno alla sfida di giovedì sera all’Olimpico contro il Bayer Leverkusen valida per le semifinali d’andata di Europa League.

E ieri la squadra di Xabi Alonso ha giocato contro lo Stoccarda in casa, pareggiando 2-2, e dimostrando ancora una volta di avere una fortuna infinita. Sì, perché oltre i meriti di un campionato dominato come raramente si vede, un pizzico di buona sorte ci vuole per riuscire a pareggiare di nuovo oltre il minuto 90. In questa annata che da quelle parti verrà ricordata per molti anni, le Aspirine sono riuscite a segnare l’ennesimo gol in mischia negli attimi finali evitando la sconfitta e conquistando il risultato utile di fila numero 46. Non hanno intenzione di perdere e la fortuna gira tutta a favore.

Certo, ci potrebbe essere un problema per Xabi Alonso, che alla fine del primo tempo ha perso per infortunio il pilastro difensivo Tah che quindi è a rischio per il match di giovedì, a quanto pare, e che secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in edicola questa mattina sosterrà già oggi degli esami per capire di che problema si tratti.

Al momento dalla Germania non trapela nulla: né si è fermato in tempo e nemmeno se è uscito a scopo precauzionale. Però alla fine del primo tempo uno dei migliori della stagione ha alzato bandiera bianca e questo potrebbe anche essere un problema per quel tecnico cercato da mezza Europa e che ha deciso di rimanere anche il prossimo anno. Vi aggiorneremo, cercando di intercettare delle notizie che forse potrebbero pure strappare un mezzo sorriso a De Rossi.