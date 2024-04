Vendetta Roma, Marotta lo perde a zero

Vendetta Roma, Marotta lo perde a parametro zero. I giallorossi lo hanno messo nel mirino e sognano il colpo senza spendere un euro sul mercato. Anticipazione confermata

I movimenti della Roma continuano, i nomi che circolano sono diversi, e come quasi tutte le squadre in Europa anche i giallorossi sono alla ricerca di elementi che possono arrivare a parametro zero.

Si sa, riuscire a fare degli innesti senza spendere un euro è qualcosa che piace. E sono tanti gli uomini in giro per l’Europa che si svincoleranno alla fine di questa stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, inoltre, qualcuno nel mirino il club capitolino lo ha messo, confermando un’anticipazione di Asromalive.it di qualche settimana fa.

Roma su Rafa Silva, Inter bruciata

Il mercato degli svincolati piace. E un nome che a quanto pare sta circolando è quello di Rafa Silva del Benfica. Una punta mobile e non un centravanti pure, magari che potrebbe arrivare al posto di Azmoun qualora la Roma non riuscisse a raggiungere un accordo con il Bayer Leverkusen per il riscatto. Al momento il prezzo del cartellino dell’iraniano, che oggi potrebbe scendere in campo dal primo minuto contro il Napoli, è fissato a 12,5milioni di euro. Risparmiare quei soldi e prenderne uno a zero potrebbe essere importante anche per le altre scelte di mercato che la prossima estate andranno fatte.

Su Rafa Silva non ci sono solamente i giallorossi, ma è stato accostato anche all’Inter di Marotta che come sappiamo riesce molto spesso ad anticipare tutti quando ci sono dei colpi a zero da fare. Ma al momento l’Inter non sembra proprio in prima linea di questa fase di stallo i giallorossi ne potrebbero approfittare. Vedremo quello che succederà nel corso delle prossime settimane, ma Rafa Silva è da tenere in considerazione.