Calciomercato Roma e Juve, arriva l’annuncio UFFICIALE

Giungono nuove voci intorno a quello che potrebbe essere un investimento economico per la Roma di Daniele De Rossi

Mentre i ragazzi di Daniele De Rossi si preparano ad affrontare quella che senza particolare timore può essere definita come la partita più delicata della stagione – i giallorossi affrontano questa sera la Dea di Gasperini, attualmente a pari punti in classifica e dunque in piena lotta per la zona Champions -, i vertici capitolini non potranno permettersi di rilassarsi in poltrona ad osservare la partita senza riflettere nel mentre sulla Roma del futuro, da concepire nel corso delle prossime settimane, così da giungere alla finestra di mercato estiva con le idee chiare.

La presenza di DDR in panchina ha senza dubbio facilitato un lavoro sinora complicato dall’assenza di un direttore sportivo, poiché il comandante di Ostia, una volta ricevuta la conferma del rinnovo, ha avuto la possibilità di manifestare le proprie esigenze e i propri desideri. Il restyling che colpirà la rosa giallorossa è piuttosto profondo e comprende sostanzialmente ogni zona del campo.

Van de Beek vuole sbarcare in Italia

Il centrocampo è forse il reparto su cui tifosi e addetti ai lavori vedono meno possibilità di rinnovo, a causa della gran quantità di contratti in scadenza e prestiti in bilico che caratterizzano difesa e attacco. Tuttavia, nelle scorse ore è riemersa una possibilità particolarmente gustosa per la rosa dell’ex numero 16 giallorosso. Il nome di Donny van de Beck – più volte orbitato intorno al pianeta Roma e Juve – è stato nuovamente protagonista di ragionamenti in merito al calciomercato nostrano.

Attualmente in prestito all’Eintracht Francoforte, il jolly olandese è ancora legato al Manchester United, che ne detiene il cartellino a causa di un contratto con scadenza al 2025. L’agente dell’ex Ajax si è espresso in merito al futuro del suo cliente, citando la Spagna o l’Italia come due mete ideali per far riemergere le sue doti da “numero 10”. Difatti, il classe ’97 è un vero e proprio fantasista, in grado di ricoprire svariati ruoli al centro del campo. Il prezzo è fissato intorno ai 9 milioni di euro.